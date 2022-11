Domácí pevnost drží. Na hře Nového Veselí vidět posun

Nejprve trochu čísel. Ve dvou po sobě jdoucích domácích zápasech, které v minulém týdnu dělily tři dny, extraligoví házenkáři Nového Veselí urvali tři body.

Čtvrteční remízou s Handball Brno (19:19) a nedělním vítězstvím nad Frýdkem-Místkem (29:28) svou úspěšnou sérii bez porážky v ZDT Areně natáhli už na sedm zápasů.

Celkově před tradičně parádním novoveselským publikem svěřenci kouče Jana Bělocha vydřeli už čtyři výhry a tři remízy.

„Zápas jsem si moc užil. Jsem strašně rád, že jsme to zvládli a dokázali vyhrát. Hlavně doma, kde jsme stále neporažení,“ pochvaloval si po nedělním střetnutí Jakub Flajsar.

Střední spojka Sokola patřila k nejdůležitějším hráčům domácích. „V útoku nám pomohl, vrátil se po několika zápasech zase v lepší formě,“ pochvaloval si Běloch.

Úvod byl strašidelný

Domácí kouč přitom připustil, že jeho tým měl tentokrát mizerný vstup do utkání, když ve 13. minutě prohrával už 2:7. „Z našeho pohledu byl vstup do zápasu doslova strašidelný. Připadalo mi, že jsme se vůbec nebyli schopní zkoncentrovat,“ zlobil se Běloch.

V klíčových momentech se však Nové Veselí může (nejen) v posledních zápasech spolehnout na zkušeného brankáře Víta Schamse. Ani tentokrát tomu nebylo jinak. „Musíme mu poděkovat, strašně nám pomohl. Vlastně nás udržel v zápase,“ připustil Běloch. „Když to bylo důležité, vždy vytáhl zákrok navíc.“

Brankář a obrana fungovali, nyní se probudil také útok

Nové Veselí tak postupně mohlo nastartovat obrat. Už ve 24. minutě bylo poprvé vyrovnáno (10:10), poločas skončil vítězstvím Sokola 15:13. „Bylo důležité, že jsme se dokázali dostat do tempa, dát góly z rychlých útoků,“ těšilo Bělocha. „Měli jsme odvahu, větší kuráž a lepší úspěšnost ve střelbě než v předchozích zápasech.“

Právě v ofenzivě se Sokol konečně probudil. „Musím říct, že předešlé zápasy jsme měli problémy hlavně v útoku. Nebylo to tam ideální,“ všiml si Flajsar. „Jsem rád, že tentokrát jsme to zlomili. Klíčoví hráči, kteří se mají starat o útok, zahráli dobře.“

Celkově je na hře Nového Veselí vidět posun. „Už pár kol zpátky jsem říkal, že hrajeme pěknou házenou. Ale nemáme body,“ říká Flajsar. „Potřebovali jsme je a teď jsme je získali. Jsem moc rád, že naše hra začíná mít parametry toho, co chceme, na co se v trénincích připravujeme. Budeme dál pracovat a budeme si chtít rozhodně udržet vítěznou vlnu a mentalitu.“

Nové Veselí se tak dokázalo vrátit do elitní osmičky. „Myslím, že možná rozhodlo to, že jsme to vítězství chtěli víc než Frýdek,“ uvedl Běloch. „Soupeř hraje velmi dobře a my jsme věděli, že musíme podat výkon na hranici našich možností. Což jsme, myslím, zvládli.“

Nyní však je potřeba na zlepšené výkony navázat. „Ty dva body jsou pro nás strašně cenné. Velký dík týmu a za výkon. A doufám, že v tom budeme pokračovat,“ přeje si Běloch.

Také v příštím utkání se Sokol bude moct opřít o skvělé fanoušky v domácím prostředí. V sobotu přivítá Jičín, jemuž má po porážce 31:37 v úvodu sezony co vracet.