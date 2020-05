Házenkářky Mostu ztratily dvě opory a ulovily reprezentační posily

Fanoušci už neuvidí černou práci Veroniky Dvořákové a prozatím ani góly Alice Kostelné. „Dvořáková přišla už v listopadu s tím, že se cítí vyhořelá a marně hledá motivaci. Chtěla se soustředit na maturitu, my jí vyhověli a ke konci sezony už nenastupovala. Ke konci května jí končí smlouva a bude volná hráčka,“ řekl Jung s tím, že Kostelná se naopak s klubem dohodla na přerušení kontraktu. „Chce dokončit studium a dořešit zdravotní problémy, které ji během sezony provázely.“

Náhrady už šéf Andělů sehnal. Na soupisku pro novou interligovou sezonu dopíše Charlotte Cholevovou, která v minulé sezoně působila v Hodoníně a je dorosteneckou reprezentantkou, a Veroniku Andrýskovou ze Sokola Poruba; ta nastupuje za áčko národního týmu.

„Cholevová je považována za jeden z největších talentů současnosti a k nám do Mostu přichází na jakousi zkoušku na rok a půl. Typologicky by měla být náhradou za Dvořákovou,“ poznamenal mostecký manažer. „Andrýsková je zase somatotyp na pozici spojky a měla by plnit to, co jsme si slibovali od Kostelné. Počítáme ještě s posunem některých dorostenek do áčka.“

Mezi odchody Jung počítá i Sáru Kovářovou, ovšem ta už celou minulou sezonu za Most nenastupovala. Chtěla si vynutit ukončení smlouvy a přestoupit do slovinského Krimu Mercator. „V klubu jí ke konci května oficiálně končí smlouva. Do dalšího ročníku s ní nepočítáme, s klubem v současnosti prakticky nekomunikuje.“