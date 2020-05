Naštvaný šéf házenkářek Mostu: Báli se nás, my chtěli hrát. Jsme unikát

Proč jste chtěli hrát, zatímco Slavia, Poruba a Olomouc ne?

Protože jsme měli dostatek času to dohrát, chybělo pár zápasů. Když se kvůli pandemii koronaviru přerušovala soutěž, nikdo nepředpokládal, že vývoj bude tak příznivý. Nejdřív se mluvilo o uvolňování 8. června, pak 25. května, teď se dokonce může hrát od pondělí. Ostatní týmy ale hrát nechtěly a vymýšlely si, proč to nejde. Z našeho pohledu padaly bizarní důvody. Účelová argumentace!

Jaké bizarní důvody?

Že mají studentky a nevědí, jak to budou mít ve škole. My máme taky studentky. Že mají Slovenky a nevědí, jak to bude s nimi. My máme taky slovenské házenkářky. Že některým hráčkám končí smlouvy, ale ve stejné situaci jsme všichni. Že mají opravy v hale, přitom mohli hrát na neutrální půdě. Vrcholem byl argument Olomouce, která oznámila, že házená je kontaktní sport, že riziko v rámci koronaviru je ohromné a že je pro ně priorita zdraví hráček. Dobře, takže jestli bude Olomouc důsledná, tak se do dalšího ročníku interligy nepřihlásí. Anebo už nebude hrát vůbec. Teď narůstají případy koronaviru jen v desítkách, ale všichni očekáváme na podzim druhou vlnu. Prostě nesmyslné argumenty.

Svazová exekutiva je vyslyšela.

Přes nesouhlas klubů mohl svaz play off nařídit, ale přihlédl k tomu, že tři hrát nechtěli. Zvolil nejpohodlnější řešení. Naším argumentem bylo nejen marketingové zhodnocení soutěže, ale i sportovní hledisko obecně. Proto jsme ani nepřerušili přípravu. Víme ale, že oba moravské týmy trénovat přestaly, vypustily to. Zato my začali pracovat na kondiční stránce. Prostě se bály konfrontace s námi, když nehrajeme evropské poháry a můžeme se plně koncentrovat na play off.

Co to znamená pro váš start v evropských pohárech?

V tomhle prostředí nedovedeme předvídat vůbec nic, už rozhodnutí o nedohrání soutěže je iracionální. Čekáme na oficiální stanovisko svazu. Podle nás je klíč jasný, předpokládáme, že bychom měli být nasazeni z prvního místa. Ale netuším.

Házenkářky Mostu v Lize mistryň.

Chcete znovu hrát Ligu mistrů?

Do konce června se musíme rozhodnout, do jakého poháru jít. Už máme propozice Ligy mistrů. Systém je jiný, není kvalifikace. Pan Maděra, který má na starosti naši politiku k EHF, říká, že máme velmi vysokou šanci být mezi šestnácti vyvolenými. Že by nás vzali, protože máme vysoké body, co se týče marketingu. Jde o prostředí v Chomutově, kde jsme hráli, návštěvnost, jak jsme vycházeli vstříc televizi. I sportovně jsme něco uhráli.

Utáhli byste to finančně?

V květnu a červnu musíme sehnat reklamní partnery, abychom mohli Ligu mistrů hrát. Všichni čekají na podzim druhou vlnu koronaviru, v tu dobu by se měly konat poháry. Celé je to jeden velký otazník. Žádnému partnerovi nemůžeme garantovat, že se to odehraje. I my máme spoustu otázek. Je pravděpodobné, že do konce října se budou pořádat akce jen pro tisíc lidí. V tom případě je nesmyslné pronajímat si arénu v Chomutově, ale nemoct ji zaplnit. Přitom stále platí podmínky hala pro dva tisíce lidí a hlediště z obou stran. Nemůžeme tedy moc počítat s příjmem ze vstupného, jedině z reklamních práv, která si můžeme prodat na ploše. Doufám, že nám český svaz dá na Ligu mistrů stejnou podporu jako minulý rok. Bylo to pro nás velmi významné.

Zbylo jen Final 4 poháru Házenkářky Mostu svůj osmý domácí titul v řadě letos nezískají. Svazová exekutiva kvůli pandemii koronaviru zrušila národní play off ženské nejvyšší soutěže. Final Four domácího poháru bylo po dohodě se všemi účastníky odloženo na srpen. V národním play off se měly představit čtyři nejlepší české celky. „Pro dohrání soutěže formou play off se vyslovil pouze Most, ostatní tři byli striktně proti,“ prohlásil pro svazový web předseda soutěžní komise Petr Novák. „Argumenty pro dohrání spočívaly především v oblasti marketingového zhodnocení play off, argumenty proti byly zejména zdravotní riziko, nízký objem tréninkové přípravy, rekonstrukce hal, ukončení platnosti smluv některých hráček nebo jejich studijní povinnosti,“ vysvětlil Novák. O účastnících příštího ročníku soutěže exekutiva teprve rozhodne s ohledem na výsledky v této sezoně. Jedinou házenkářskou soutěží, která letos ještě v Česku nebyla kvůli pandemii ukončena, je Final 4 ženského poháru. V něm se mají představit Most, Písek, Olomouc a Poruba. Předběžným termínem je 22. a 23. srpen. „Pro dohrání Final Four se vyslovila všechna čtyři zúčastněná družstva. Souhlasíme s dohráním přesto, že Final 4 proběhne až v následujícím soutěžním ročníku. Předpokládá se stejný formát a místo, jak bylo plánováno,“ poznamenal Novák.

Jaký by tedy měl být nový systém Ligy mistrů?

Když nás tam vezmou, půjdeme rovnou do skupiny o osmi týmech, měli bychom před sebou 14 zápasů v Lize mistrů. Sportovně by to bylo super. Loni jsme se sice dostali do Ligy mistrů, ale bereme to tak, že jsme i s Pohárem EHF nebyli příliš úspěšní. Teď tým zůstává celkem pohromadě, do konce května dáme vědět změny v kádru. Mohli bychom ty loňské zkušenosti zúročit.

Final 4 letošního Českého poháru se hrát bude, přesunulo se na srpen. Vítáte to?

Na ty zápasy se strašně moc těšíme. Utkání proti domácím týmům v běžné sezoně nejsou naší prioritou, chystáme se hlavně na evropské poháry, ale teď budeme mít možnost se v srpnu naplno připravit, zkoncentrovat se. Chceme, abychom tam jasně ukázali naši sílu.

Interligový titul dostanete? Než byla česko-slovenská soutěž přerušena, měli jste v čele již nedostižný náskok.

Netuším. Je to takové ano a ne. Český svaz určí pořadí pro marketingové účely, ale nevím, co to je. Slovenský svaz se taky úplně nevyjádřil. Chybí mi jasné vyjádření, titul se udělovat bude nebo nebude. Oficiálně asi žádný mít nebudeme. I když interligu jsme vyhráli v předstihu, nás už nikdo předběhnout nemohl. Pořád postrádáme oficiální vyjádření. Je to pro mě neuchopitelné, podivné. My hledali cestu, jak hrát. Je to i otázka toho, jak se jako klub profilujeme, jak pracujeme, jaká sportovní atmosféra u nás panuje. V tom jsme v rámci české házené v podstatě unikát.