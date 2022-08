Zápřah i zkušenost. Liga mistrů je bál, těší se kouč mosteckých házenkářek

„Korešová je v Thüringeru za modlu“ Sedm let v Mostě se jí natrvalo zarylo pod kůži. Když se zeptáte, zda se jí občas zasteskne, vyhrkne: „Strašně! Pořád je pro mě hrozně těžké hrát tady v dresu jiného týmu,“ neskrývá házenkářka Dominika Zachová, která loni etapu u Černých andělů ukončila a přestoupila do německého Thüringeru. A před pár dny se tu v rámci přípravy představila jako soupeřka. První bitvu favoritky v sobotu ovládly 38:30, v odvetě však Andělé uhráli remízu 30:30. „Myslím, že holky jsou šťastné, ale zasloužily si to. Gratuluju jim,“ přála úspěch svým bývalým spoluhráčkám. „S holkama jsme v kontaktu, voláme si, v létě jsem tady byla skoro pořád. I když nejsem původem z Mostu, ráda se sem vracím.“ Sama 26letá křídelnice v Mostě v dresu Thüringeru neodehrála ani minutu. „V létě jsem byla na operaci s kolenem, předtím jsem byla zraněná s kotníkem, potřebuju ještě potrénovat,“ vysvětluje. Z prvního roku v Německu má smíšené pocity. „Ze začátku jsem si musela na všechno zvykat, docela se mi i dařilo, ale zlom nastal ve druhé polovině sezony, když jsem se zranila. Od té doby je to takové horší,“ přiznává. Přivykat musela hlavně na kvalitu soutěže. „V Německu jedete k poslednímu a můžete prohrát. Každý zápas je pod tlakem.“ Dominika Zachová, křídlo německého Thüringeru Thüringer skončil letos v bundeslize čtvrtý. Jak to v klubu, který je zvyklý na tituly, brali? „Měly jsme skončit do pátého místa, což zajišťuje účast v evropských pohárech, to jsme splnili, i když jsme nedosáhly na medailovou pozici. V německém poháru byl cíl Final 4 a získali jsme bronz, takže taky splněno.“ Nejen po bývalých spoluhráčkách se Zachové občas zasteskne. Chybí jí i pověstní mostečtí fanoušci. „U nás v Thüringeru chodí na zápasy hodně lidí, ale i v Německu jsou týmy, na které přijde fanoušků méně. Každopádně s Mostem se to srovnat nedá, tady jsou fanoušci nejlepší, vždy byli a budou,“ smeká Zachová před věrnými. V letní pauze ji čeká boj o místo v sestavě. „Máme kompletně nový tým, loni jsem prostor v sestavě měla, než jsem se zranila, ale letos to budu mít trošku těžší tím, že přijdu o nějakou část přípravy a tým si zrovna teď na sebe zvyká. Ale uvidíme, jak to bude, smlouvu mám ještě na rok, budu se s tím muset poprat,“ nevzdává se. První rok v Německu ji posunul hlavně po osobní stránce. „Získávám životní zkušenosti, samozřejmě i herní, protože kvalita tréninků a ligy je vysoká. Ale spíš se posouvám osobnostně.“ Mostecká házenkářka Iveta Korešová v utkání proti Chorzówu V Thüringeru zanechala velkou stopu jiná česká hráčka Iveta Korešová, která tu vyhrála Ligu mistrů a minulou sezonu oblékala právě dres Andělů. V Německu ji stále uctívají. „Celou loňskou sezonu jí volali, aby se vrátila. A teď, když oznámila konec v Mostě, ji samozřejmě také chtěli. Brali by ji všemi deseti, ona je tam fakt za modlu.“ Zachové za rok vyprší v Německu smlouva, ale o tom, co bude dál, zatím moc nepřemýšlí. „Tohle v hlavě ještě nemám. Nechci ani říkat, jestli chci zůstat v Thüringeru, to si nechám pro sebe, je to ještě brzy. Teď se musím hlavně dát zdravotně do kupy, až pak přemýšlet o dalších věcech.“ Zachová patří i do reprezentačního kádru, kde po dlouhých letech překvapivě skončil trenér Jan Bašný. „Nevím, jestli to bylo úplně nečekané, možná pro veřejnost, ale v okolí nároďáku se o tom mluvilo už dlouho. Jsem sama zvědavá, kdo ho nahradí. Prý se spekuluje o třech jménech, ale já upřímně nevím ani jedno, takže uvidíme.“ Zatímco Zachová si s Thüringerem v příští sezoně zahraje „jen“ Evropskou ligu, Andělé se dostali do prestižní Ligy mistrů. „Zažila jsem to v Mostě a dosud to považuju za největší moment své kariéry. I když jsme tam neuhráli tolik slušných výsledků, byl to zážitek, který mi zůstane na celý život. A je jen dobře, že si to holky zahrají, budu jim držet palce.“ (obi, bek)