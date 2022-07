Házenkářská reprezentantka Korešová skončila v Mostu a vrací se do Písku

Korešová, dříve Luzumová, se vloni vrátila na palubovky po mateřské pauze a po konci angažmá v německém Thüringer HC působila v Baníku Most, kterému pomohla k obhajobě titulu. Severočešky si v nové sezony zahrají Ligu mistryň, ale čtyřnásobná vítězka ankety o nejlepší českou hráčku roku u toho už nebude. S ohledem na syna Jakuba ji příliš zatěžovalo dojíždění.

„Za mým házenkářským návratem do Písku jsou samozřejmě rodinné důvody. Byla jsem hodně ve stresu, všechno bylo moc hektické - dojíždění a hlídání Kubíka. Vlastně už v druhé půlce sezony jsem se rozhodla, že půjdu hrát do Písku. S házenou jsem ještě nechtěla úplně končit, myslím si, že by to byla škoda,“ uvedla Korešová pro český svaz.

Zatímco s Mostem vládla interlize, Písek hrál v uplynulé sezoně play out a skončil šestý. „Chtěla jsem si zahrát na určité úrovni, zahrát si Evropskou ligu nebo Ligu mistrů. Ale když jsem si potom dala na papír všechna pro a proti, vyhodnotila jsem, že mi to za to nestojí. Myslím si, že už jsem toho na nejvyšší úrovni odehrála hodně, zažila jsem toho spoustu a už se nemám kam hnát. Rodina je na prvním místě,“ doplnila zkušená spojka, která má ve sbírce čtyři německé tituly a dvakrát se stala nejlepší hráčkou bundesligové sezony.