Mostecká kapitánka láká na Ligu mistrů: Měníme styl, máme tajné zbraně

Most už tuto sobotu zahájí cestu interligou doma se Zlínem, v neděli 11. září od 14 hodin vstoupí do Ligy mistrů partií s Bietigheimem, posledním vítězem Evropské ligy s českou reprezentantkou Veronikou Malou.

„Německá liga je na nás těžká, jsme spíš běhavé, sedí nám víc rychlá než silová házená. Ale připravíme se na ně,“ burcuje dlouholetá opora Černých andělů.

Vrcholem budou souboje s Vipers Kristiansand, vítězem Ligy mistrů. Za norský klub válí kromě Jany Knedlíkové i bývalá mostecká kanonýrka Markéta Jeřábková.

„Když jsem si los přečetla na dovolené, tak jsme se s Markétou na chorvatském Rabu potkaly. Byly jsme na stejném místě. Hned jsme oslavily, že budeme hrát proti sobě,“ usmívá se drobná Slovenka.

„Loni jsem doufala, že nás do Ligy mistrů vezmou, a byla jsem zklamaná. Teď jsem o to šťastnější, dodalo mi to energii.“

Mikulčíková se netěší jen na Vipers. „Taky na dánské Odense. Severské krajiny i jejich házená mě lákají. Mohly bychom potrápit slovinský Krim se Sárou Kovářovou,“ kalkuluje kapitánka.

„Úspěchem bude hrát pokaždé tak, abychom si po zápase mohly říct, že už jsme ze sebe nemohly vydat víc. A aby se to každému líbilo, i když třeba nezískáme body. Nejdeme do toho s velkýma očima.“

Sezona bude perná; 14 jistých zápasů v Lize mistrů, tolik v Evropě ještě Černí andělé nezažili. Když v sezoně 2012/13 vyhráli Challenge Cup, potřebovali na to deset utkání.

„Sedm těžkých střetnutí doma a sedm venku, to je skvělé. Většinou vypadneme brzy a máme do Vánoc vymalováno, teď si to protáhneme,“ těší se křídelnice.

„Maličko měníme styl, ale víc neprozradím. Máme nějaké tajné zbraně. Musíme to postavit na velmi dobré defenzivě a výborné brankářce. Góly dávat umíme.“

Hala v Mostě nevyhovuje parametrům Ligy mistrů, proto musí Andělé jako před třemi lety do azylu v chomutovské aréně. „Zahrajeme si před velkou kulisou, holky to může do kariéry nakopnout.“