Doma má judistku, tak se krotí, v Mostě polský kouč Struzik „řádí“

„Hraju s týmem, miluju házenou, miluju, když tu energii předávám hráčkám a ony zase našim fanouškům,“ líčil novic, který u čáry poskakoval i za jasného stavu.



A házenkářky jeho živelnost ocenily. „Je aktivní, akční, mladý. Pořád skáče, pořvává, povzbuzuje, do hry vnese nový impulz,“ cítí brankářka Dominika Müllnerová. „Energie má hodně. Myslím, že víc než my všechny dohromady.“

Struzik podepsal smlouvu na dva roky a vymínil si, ať na něj všichni hovoří za každých okolností česky. „Hodně se češtině věnuji. Hravě ji do půl roku zvládnu,“ věří si. Žádné komunikační šumy nevznikají. „Mluví polsko-česky, rozumíme mu, dá se to,“ líčí Müllnerová.

Polák souzní s filozofií šéfa klubu Rudolfa Junga: rychlá házená ve vysokém tempu. Uštvat soupeřky, to je motto. „Hrajeme bardzo szybki,“ použil Struzik polský výraz pro velmi rychle. „Filozofie moje a pana Junga je podobná a já rád pracuji s lidmi, kteří mají vize. A chtějí dělat na vysoké úrovni, co milují. Házená není moje práce, ale hobby, kterým se můžu živit. Mám velké štěstí!“

A tým, který dostal za úkol zase udělat díru do Evropy. „Družstvo se mi líbí, máme tady dobrou atmosféru, hráčky chtějí pracovat. Mám s nimi bezprostřední kontakt, povídáme si spolu hodně. A chceme vyhrávat každý zápas. I když ten příští s Michalovcemi bude těžký.“

Most už si prošel. „Město se mi líbí, je klidné, viděl jsem zámek, Matyldu, jezero Most.“ Rodina zůstala ve Štětíně. „Syn šel do 1. třídy, dcera do čtvrté – když tu byla, po dvou dnech řekla česky Ahoj! Kde jsou bonbonky? Manželka je manažerka fitness klubu. A judistka, takže jsem doma hodný,“ směje se.