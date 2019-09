Padesátník Tonar: Manželka říká, že jsem zamrzl v osmnácti

„Jó, ten devětašedesátý rok byl zatraceně silný,“ usmívá se Michal Tonar, současný kouč Talentu. „A k tomu ještě náš trenér, sedmdesátník v plné síle. Já pevně doufám, že se zrovna tahle parta ještě do Vánoc sejde a pořádně to oslaví. Jen hledáme v tom náročném programu čas, aby se to povedlo.“

Zatím prostor není. Už ve středu si Talent doma předehrává utkání pátého kola extraligy proti Novému Veselí, v sobotu zajíždí k těžkému utkání na Duklu.

A příští týden čeká Plzeň v hale na Slovanech dvojutkání dalšího předkola Poháru EHF proti izraelskému Hapoel Ašdod. „Snad mi kluci dají dárky v podobě výher, to bych měl největší radost,“ svěřil se kouč.

Že by se mu od pondělí vstávalo z postele hůř, to si nepřipouští. „Koneckonců, manželka mi říká, že jsem stejně zamrzl někdy v osmnácti, tak nevím... V každém případě, já se furt cítím mladý,“ říká Tonar, který k házené přivedl i oba své syny Michala s Jakubem.