Kouč Plzně po výhře v Brně: V prvním poločase jsme se dostali do ulity

„Vítězství si vážíme, pro nás je určitě cenné, protože si myslím, že Brno bude letos úspěšný tým,“ mínil plzeňský kouč Michal Tonar.



Byť jeho tým prakticky celý zápas držel vedení, neměl to na Moravě jednoduché. V osmé minutě se sice Talent dostal do čtyřbrankového trháku, ale Brněnští se nevzdali, díky chycené sedmičce gólmana Pšenici se vrátili do hry a do kabin se šlo za nerozhodného stavu 14:14.

„Plzeň jsme si v týdnu docela načetli a museli jsme trošku přitlačit, protože hraje na více přihrávek. Takže jsme se snažili je přerušovat a tlačit trošku víc za devítku, což se nám v prvním poločase docela dařilo,“ uvedl trenér Brna Ivo Vávra.

Zlom nastal brzy po pauze. Za stavu 17:17 Plzeň ukázala sílu a ve 40. minutě Nejdl střelou do odkryté brněnské branky navýšil skóre už na 23:18. Brno pak sice srovnalo krok, ale manko už smazat nedokázalo. Mistr si závěr pohlídal a po domácím vítězství nad Zubřím si připsal další dva body.

„Škoda, že jsme se v prvním poločase dostali do takové ulity a trvalo nám dlouho, než jsme se z ní dostali. Odehráli jsme utkání se širším kádrem hráčů a máme teď týden na to, abychom zregenerovali a dali se do kupy,“ řekl Tonar.

Příští neděli čeká Plzeň doma další brněnský tým - Maloměřice.