Plzeň neprodlouží kouči Tonarovi smlouvu: Někomu asi ležím v žaludku

„Je to pro mě obrovské zklamání. A v případě některých lidí i životní,“ prohlásil 50letý kouč Tonar.

„Michalovi po sezoně končí smlouva a novou už nepodepíšeme,“ potvrdil Pavel Drobil, šéf Talentu M.A.T. Plzeň.

V příští sezoně by tým měl vést Petr Štochl, dosavadní Tonarův asistent, o jeho trenérském kolegovi se ještě rozhodne. „Jde nám především o lepší provázanost mládežnické a mužské složky. A nebudu zastírat, že velmi k tomu přispěl i ekonomický faktor. Zkrátka přišla nabídka, která do tohoto konceptu zapadá,“ vysvětlil Drobil. Klubu se totiž podařilo získal partnera, jehož příspěvek je přímo vázaný na setrvání Štochla u extraligového týmu.

„Že po sezoně skončím, mi bylo oznámeno po telefonu. To mi po patnácti letech práce v klubu přijde dost ubohé,“ reagoval Tonar. „A argument, že na mě nejsou peníze, neberu. To už mi naznačovali v prosinci a v lednu do týmu přišli dva hráči, kteří určitě nepatří k těm levnějším. Některým lidem ve vedení asi ležím hodně v žaludku. Žádná nabídka, za jakých podmínek bych mohl případně pokračovat, totiž ani nepřišla,“ doplnil hořce bývalý reprezentant, účastník olympijských her v Barceloně v roce 1992.

Otázkou je, jak tenhle spor může zasáhnout hráčskou kabinu a ovlivnit skvěle rozjetou sezonu. Talent má za sebou osm výher v řadě, téměř jistě vyhraje základní část extraligy a do play off půjde z nejvýhodnější pozice.

„Věřím, že kluky to nijak neovlivní, názor si každý udělá sám. Máme hlavně rozdělanou práci a velkou motivaci. A já chci lidem dokázat, že si za svoji prací a za svými výsledky mohu stát. Nevidím důvod, proč bychom si to s hráči měli teď pokazit kvůli jednomu zvláštnímu rozhodnutí,“ mínil Tonar.

Kam zamíří po sezoně, to Tonar zatím netuší. „Teď má jasný cíl - nechci se loučit neúspěchem. Pak se uvidí, i budoucnost samozřejmě musím začít řešit. Každopádně nemám v plánu vyklízet trenérské pole, v téhle práci chci pokračovat,“ konstatoval Tonar, který vedl i českou juniorskou reprezentaci.

Že by koučoval dál v Talentu, třeba u mládežnických týmů, je však v tuto chvíli zřejmě vyloučené.