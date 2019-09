První start je vždycky těžký, svěřil se plzeňský gólman Křesťan

„Je skvělé, že jsem si konečně extraligu zahrál,“ radoval se Křesťan po jasném vítězství 38:16. Už o den dříve odchytal také zápas ve druhé lize za plzeňskou Košutku.

Pochvalu po utkání slyšel i od trenéra Tonara.

„Nechci přeceňovat kvalitu střel soupeře, ale měl tam bezvadné zákroky i chycené sedmičky. Už v přípravě Ríša podával slušné výkony, zvládl turnaj v Jičíně, tuhle šanci si zasloužil. A mám radost, že ji využil a potvrdil, že máme dalšího kvalitního gólmana,“ řekl Michal Tonar.

Richarde, bylo to pro vás snazší v tom, že nováček z Brna patří mezi outsidery soutěže?

To si nemyslím. Byl to první start v extralize, což je vždycky těžké.

Cítil jste velkou nervozitu?

Nejvíc před zápasem. Pak už to bylo lepší a když mi trenéři v poločase řekli, že půjdu chytat, uklidnil jsem se. A na hřišti už to bylo v pohodě. Mám radost, že se mi pár zákroků povedlo. K tomu chycená sedmička, to potěší.

V péči vás mají bratři Štochlové, bývalí vynikající gólmani. Jaké to je?

Skvělé! Hlavně s Petrem jsem stále v kontaktu, má nás gólmany na starosti. A je to obrovská škola. Věnuje se nám, děláme různá cvičení. Jako Plzeňák jsem ho vždycky sledoval, dá se říci, že to byl můj vzor.

Vycházíte dobře i s Karlem Šmídem a Filipem Herajtem, dalšími brankáři Talentu?

Jasně, je to super. Oba jsou v pohodě, mluvíme spolu a není mezi námi žádný problém.

I když jste další konkurent?

Už minulý rok jsem chodil na tréninky, se všema klukama se znám. Já to beru tak, že doufám, že se mi ještě v téhle sezoně někdy povede, abych se dostal do branky.

Chytáte i druhou ligu na Košutce. Je to velký rozdíl?

Je, ve všem. I v atmosféře. A v extralize se rozhodně najdou hráči, kteří mají daleko tvrdší střelu než kluci ve druhé lize.