Moc nechválím, ale teď jsem hrdý, ocenil syna po Euru otec Piroch

„Troufnu si říct, že jsme byli lepší. Je neuvěřitelné vypadnout z turnaje po remíze se Švédskem,“ ulevil si před novináři 21letý odchovanec Plzně bezprostředně po remíze 27:27 s vicemistry světa.

Báječný výsledek. Jenže Češi k tomu, aby se vklínili mezi dva postupující, potřebovali vyhrát...

„Vím, že je Tomáš zklamaný, stejně jako ostatní. Je to fakt škoda, scházel jen kousek štěstí. Ale myslím, že se nemá za co stydět. Já ho moc nechválím, často jsem kritický, ale teď jsem na něj hrdý. Šampionát zvládl skvěle, na svůj věk až nečekaně zkušeně,“ chválí syna Jiří Piroch, sám bývalý výtečný házenkář, český šampion s plzeňským Kovopetrolem z let 1998 a 1999.

Jeho reprezentační zářezy už syn dávno překonal. Teď má Piroch, jehož o pět let starší bratr Jiří je fotbalistou a kope druhou ligu za Duklu, nakročeno k tomu, aby se stal pevnou součástí mladé krve, která rozpumpovala národní tým.

Proti Švédům nastřílel pět gólů, předtím se prosadil i proti Bosně a Hercegovině i Španělsku. „Mladí kluci se popasovali s nejlepšími na světě a uspěli. To, co předváděli Piroch, Klíma, Patzel a další, bylo fantastické,“ vysekl poklonu i reprezentační kouč Rastislav Trtík.

Pro české fanoušky byl Tomás Piroch dlouho spíš neznámým mladíkem. Vyrůstal ve francouzském Wittelheimu, pár kilometrů od Mylhúz, kde dohrával kariéru otec Jiří. Až po první třídě se vrátil domů do Plzně, házenou piloval v Talentu. Ale v šestnácti měl znovu sbaleno a zamířil do Německa. V akademii Melsungenu se rval o místo, nakoukl do bundesligy.

„Ale tlak tam byl obrovský a mladí kluci nedostávali moc šancí,“ ohlíží se otec Jiří. Předloni se levoruká spojka přesunula do švýcarského Luzernu, s nímž to Piroch dotáhl v lize na třetí místo. „Přišel jsem a okamžitě hrál,“ pochvaloval si Tomáš.

Loni přišel další posun. Ryšavého střelce si vyhlédl US Créteil, klub z předměstí Paříže. „Francie je jeho druhý domov, tamní nátura mu vyhovuje. A už první půl rok ukázal, že házenkářsky to byl skvělý krok,“ míní otec Piroch. Teď se pár dnů užijí, o víkendu už ale mladík zase zamíří na jih.