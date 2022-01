Šéf házenkářů po Euru: Tým má vrchol před sebou. Pozici trenéra budeme řešit

„Je to velice důležitá otázka. Intenzivně to řešíme, aby to bylo ku prospěchu a tým byl konkurenceschopný po dlouhou dobu. Ve hře je více faktorů. Po šampionátu si sedneme se všemi účastníky. Je to rozhodnutí na x let a nejde dělat v rychlosti. Padne s odstupem,“ říká Zdráhala.

Každopádně je vidět, že hráči za Trtíkem jdou.

Mužstvo převzal po turbulentní době poté, co neodjelo na mistrovství světa. Byl to krizový management. Svoji práci odvádí na více než 100 procent. Kluci na hřišti to potvrzují.

Cítíte z jeho strany, že by chtěl pokračovat?

Jsme v každodenním kontaktu, ale na tohle téma se teprve budeme bavit.

Tým zanechal na Euro velmi dobrý dojem. Ocenili to i fanoušci. Čekal jste to?

Nejsem překvapený. U nově rodícího týmu jsem byl od začátku. To bylo někdy v roce 2015. Společně s Martinem Galiou (brankář, nyní gólmanský specialista reprezentace) jsme se snažili v týmu nastavit zdravou atmosféru, aby byli všichni do něj přijatí. Ukazuje se, že je to správný směr. Mladí, kteří nastoupí, dokážou podávat nadstandardní výkony. Jsem obrovsky rád, že potvrzují svoji kvalitu.

Takže obavy o mužské áčko nemáte?

Nemám. Systém TCM (Tréninkové centrum mládeže) dokáže produkovat mladé hráče, kteří jsou schopni do reprezentace nejen nakouknout, ale hrát v ní důležitou roli. Na svazu musíme práci s mládeží udržet ve stejné kvalitě, ne-li ještě vyšší. Abychom hráčů na této úrovni dokázali vychovávat daleko více. Vrchol tohoto týmu může přijít za tři roky. Pak můžeme pomýšlet i na ty nejvyšší příspěvky.

Kouč českých házenkářů Rastislav Trtík.

Z dne na den jste se z hráče stal funkcionářem. Jak jste změnu zvládl?

Je to pro mě nová role. Je náročnější být na tribuně než na hřišti. Z hlediště nemůžu nic ovlivnit. Ale zase jsem zjistil, kolik je za tím práce. Jako hráč chcete mít všechno připravené, aby to na minutu přesně fungovalo. A teď vím, kolik tým kolem musí odvést práce, která není vidět a která se musí odvést, aby vše klapalo.

Jaké máte pocity v hledišti?

Před pár lety to bylo horší. Teď jsem se do role diváka nějak dostal. A kluci hráli dobře, takže utrpení to není. Proti Španělsku jsem byl nervózní do konce, mohli jsme vyhrát, což by bylo neskutečné. To stejné se Švédskem. S Bosnou jsme utkání kontrolovali a nervy jsem měl jenom jednou.

Mistrovství Evropy házenkářů příloha iDNES.cz

Ještě ke konci vaší kariéry. Připravoval jste na světový šampionát, na který jste neodjeli a pak už jste reprezentační dres neoblékl. Martin Galia, který se pak zranil, se takhle loučit nechce. Vám to nevadí?

Nebyl to úplně násilný konec. Cestu jsem si vybral sám. Je to něco jiného než končit kvůli zranění. Martin mi říkal, že by chtěl končit na hřišti. Úplně ho chápu. Pokud se dá zdravotně dohromady, tak se rozloučí s reprezentací na hřišti. Rád by se také rozloučil s českými fanoušky, aspoň sedmičkou. Ale zápasy se hrají na vítězství a není možné, abych jako prezident svazu nastoupil. Možná s Martinem něco vymyslíme a rozloučíme. Kariéra obou byla dlouhá a končit ji takhle narychlo nepotěší.

Mezitím jste se stal nejvýše postavenou osobou české házené. Zaregistrovali váš nástup v mezinárodních organizacích?

V každém případě je velké plus, že mě znají. Když navazujeme hovory, jednáme o něčem. Zahraniční politika byla v české házená hodně zanedbávaná. Jeden z našich cílů je, abychom hráli hráli větší roli ve strukturách EHF (Evropská federace) a IHF (Světová federace). Také chceme, abychom měli na mezinárodním poli více rozhodčích. Není to tak dávno, kdy jsme jich měli pět. Že Horáček s Novotným jsou jedna z nejlepších dvojic na světě, je neoddiskutovatelné. Ale je potřeba, aby i oni vychovávali svoje nástupce jako ve sportu. Chceme, aby profese rozhodčích byla prestižní. Pánové Horáček s Novotným byli na několika olympijských hrách. I rozhodčí můžou mít velkou kariéru, dostat se na velké turnaje, pískat finále mistrovství světa je jako si ho zahrát.

Před lety byla na spadnutí společná česko-slovenská soutěž házenkářů po vzoru žen. Oprášíte tuhle myšlenku?

Ne. Když se to v roce 2016 řešilo, hrál jsem v zahraničí a neviděl jsem do české házená, tak jsem byl pro interligu. Ale nedopadlo to a je to dobře. České extraligové kluby prokazují, že pracují velice dobře. Úroveň české extraligy šla obrovsky nahoru. Nemyslím si, že by spojení se slovenskou házenou byl přínos. Na Slovensku mají jeden obrovsky silný tým Tatran Prešov. Ostatní nedosahují kvality našich týmů.

Českou házenou jste převzal rozpolcenou. Daří se ji sjednotit?

Komplikace jsem čekal. To byl přesně důvod, proč jsem kandidoval. Naše hnutí bylo rozhádané, aspoň to tak navenek vypadalo. V našem hnutí je spousta dobrých lidí, kteří to s házenou myslí vážně a dobře. Je jen na nás, abychom ukázali, že jdeme správným směrem, že chceme házené pomoct. Myslím, že se to daří na úrovni krajských svazů, mezi trenéry, rozhodčími. Je to komplexní problém. Není to ale otázka týdne, ale měsíců, let.