Babák po ME házenkářů: Vyřazení bolí, byli jsme extrémně blízko

Před rokem se Babák, ještě před rozhodnutím vedení týmu, zda se na světový šampionát do Egypta pojede či nepojede, vypravil na rodinnou chalupu. Uchýlil se tam do karantény po pozitivním testu na covid a vidina světového šampionátu pro něj skončila ještě dříve, než se kvůli pandemické situaci v týmu účasti vzdal celý tým.

Po zranění, jež ho na poslední chvíli vyřadilo ze startu na mistrovství Evropy tři roky předtím, to byl další smolný zářez v reprezentační kariéře hráče z Jičína, jenž už několik sezon obléká dres německého Bergischeru. Letos k nim osmadvacetiletý házenkář další naštěstí nepřidal, byť na podzim dost dlouho absentoval kvůli bolavým zádům.

A tak se musel vyrovnávat „jen“ se sportovním protivenstvím, smířit se s rolí předčasně vyřazeného. „Těžké hodnotit, je to čerstvé a bolí to, protože jsme byli extrémně blízko. Chyběl nám jeden gól,“ sděloval smutně po pondělní remíze 27:27 se Švédskem zástupce kapitána českého týmu a zároveň jeden z jeho nejzkušenějších hráčů.

Nenapadlo vás, že s takovými výkony byste v papírově lehčí skupině mohli snadno postoupit?

Tohle člověk nikdy neví. Mohli být ve skupině jiní soupeři, možná lehčí, ale třeba by nám to nesedlo. Na druhou stranu jsme věděli, že hrajeme proti týmům, které už něco vyhrály, takže možná na nás byl menší tlak, a proto jsme hráli tak nějak v klidu. Člověk nemůže říkat, co by kdyby. My jsme bojovali, uhráli dobré výsledky, bohužel to na postup nestačilo.

V zápase se Švédskem chyběl jediný gól, vyrovnaně jste hráli i se Španěly, ale úspěch to nepřineslo.

Bohužel, ale musíme to brát pozitivně. Ukázali jsme, že i proti tak skvělým týmům dokážeme hrát a nejspíš je dokážeme i porazit. Doufejme, že se ještě zlepšíme a v budoucnu je třeba přehrajeme. Na druhou stranu teď samozřejmě převládá zklamání, že jsme nějak nedokázali ještě jeden gól propasírovat a postoupit.

Vy jste v zápase se Švédskem nastřílel šest gólů, všechny po změně stran. Možná i proto, že jste toho v prvním poločase moc neodehrál. Zklamání?

O to ale přece nejde. Občas to tam padá, občas ne, jednou dá góly levá spojka, někdy střední a někdy pravá. Od toho máme v poli čtrnáct hráčů, nehrajeme v sedmi lidech. Ukázali jsme, že i ti, co přijdou z lavičky, nám pomůžou. A dokázali jsme to na všech postech.

Čím jste dostali Švédy pod tlak, že se o postup museli bát do poslední vteřiny?

Začalo to zase u brankáře Tomáše Mrkvy, který chytal skvěle. K tomu se přidala extrémně tvrdá obrana. Bylo vidět, že i takoví borci jako Švédové najednou nevědí, co mají hrát. Hodně kroužili a dostali jsme je pod opravdový tlak. Nakonec to málem vyšlo, i když nám moc lidí asi nevěřilo. Kdybychom před turnajem řekli, že remizujeme se Švédy...

Vy patříte k nejzkušenějším borcům týmu, jak vidíte jeho budoucnost?

Současný omlazený národní tým má podle mě před sebou slibnou budoucnost. Máme hodně mladých kluků a přesto jsme dokázali výborně zahrát proti tak kvalitním soupeřům. Z toho si musíme vzít to pozitivní do budoucna. Budeme v tom pokračovat, budeme se dál sehrávat. Myslím, že v této reprezentaci ještě můžeme uhrát slušné výsledky.

Nyní se vracíte do německé bundesligy, nejkvalitnější soutěže v Evropě, kde váš tým Bergischer neprožívá právě idylickou sezonu. Jak ji zatím hodnotíte?

Že opravdu není jednoduchá, ale že není důvod v současné chvíli panikařit. Dobře jsme do sezony vstoupili, jenomže pak přišel útlum a my jsme v listopadu a v prosinci deset zápasů za sebou nevyhráli.

Na šampionát jste ale mohl odjet v poměrně dobré náladě.

Právě, protože jsme nejdřív remizovali na hřišti Lemga a potom vyhráli v Hamburku. Myslím si, že nám tohle hodně pomohlo a že můžeme být z nejhoršího venku.

Vy jste část nevydařené série sledoval jen z tribuny, co se stalo?

Měl jsem vyhřezlou ploténku a nějakých sedm týdnů jsem nemohl hrát. Naštěstí, i vzhledem ke startu na evropském šampionátu, jsem se dal v prosinci dohromady a teď už je to v pořádku.

Bergischer však stále patří do dolní poloviny tabulky, jaké jsou jeho ambice v této sezoně?

Jsme sice až čtrnáctí a musíme se dívat i pod sebe, na druhé straně střed tabulky, kam už nyní patříme, je hodně vyrovnaný, vždyť na osmé Lipsko ztrácíme jen pět bodů. Bereme to tak, že kdyby se nám podařilo umístit někde kolem desátého místa, bylo by to super.