Trtík po smolném vyřazení na Euru: Na tým jsem ale hrdý. Nemusíme se nikoho bát

„Pro mě je důležité, že kluci ukázali, že jsou schopni hrát se světovou špičkou. Chybělo málo. Nemusíme mít strach z nikoho a to je dobrá zpráva,“ chválil trenér Rastislav Trtík mužstvo, které odjíždí ze šampionátu se vztyčenými hlavami.

Remíza proti týmu z nejužší světové špičky, kterou by jindy Češi brali všemi deseti, tentokrát bolela. „Jsem hrozně zklamaný, zlomený. Jakoby vás někdo pořezal. Potřebujete čas, aby se zacelily,“ povídal Trtík.

Jen těžko skrýval křivdu. Cítil už ji po prvním zápase proti Španělsku (26:28), ve kterém černohorští rozhodčí stranili posledním evropským šampionům. A nelíbil se mu ani výkon chorvatské dvojice arbitrů v utkání se Švédy.

„Komentovat je to zbytečné. Je to sůl do mých ran. Švédi z nás měli strach. Nejenže měli štěstí, ale také přízeň jiných faktorů na hřišti. Velmi těžce se to hodnotí, když třicet čtyřicet let brouzdáte po hřištích a vidíte, že to mohlo dopadnout jinak,“ prohodil bouřlivák se slovenskými kořeny.

Nejvíce se čertil, když Gubica s Miloševičem nechali opakovat sedmičku po přešlapu bránícího hráče. Švédové jich házeli celkem pět, všechny po pauze, Češi ani jednu.

Brankář české reprezentace Tomáš Mrkva se raduje z úspěšného zákroku proti Švédsku.

Přestože od 12. minuty (2:3) jen dotahovali, mohli vyhrát. Ubránili švédský útok, na poslední akci ale měli jen sedm vteřin a míč jim po dlouhé nahrávce od vlastní brány utekl do zámezí. Z palubovky i tak odcházeli za aplausu fanoušků.

„Za fantastickou kulisu jim děkujeme. Byl to pro nás obrovský doping,“ vzkázal Trtík českým příznivcům, kteří ale mohli zaplnit jen čtvrtinu kapacity bratislavské haly.

Trtík převzal mužstvo převzal po loňském mistrovství světa, kam Češi kvůli hromadné nákaze koronavirem s ostudou neodletěli.

„Vytvořila se skvělá parta. Někteří ukázali, že fakt umí hrát házenou. Mladí hráči se popasovali se světovou špičkou. Ustáli to.“

Jestli u reprezentace zůstane, se uvidí. Po letošním vystoupení na Euru bude jeho pozice silná.

„Svoji práci odvádí na více než 100 procent. Kluci na hřišti to potvrzují,“ uvedl ještě před utkáním se Švédy předseda svazu Ondřej Zdráhala, který ještě před dvěma lety střílel góly na evropském šampionátu ve Vídní.

„Pozici trenéra intenzivně řešíme, aby to bylo ku prospěchu a tým byl konkurenceschopný po dlouhou dobu. Ve hře je více faktorů. Po šampionátu si sedneme se všemi účastníky. Rozhodnutí padne s odstupem. Je to rozhodnutí na x let a nejde dělat v rychlosti,“ dodal Zdráhala.