Z nejlepšího střelce Eura se stal žolík. Pomůžu jinak, říká Zdráhala

„Že jsem byl nejlepší střelec minulého Eura, vůbec nic nemění, ani nad tím neuvažuju. Na každém mistrovství, které jsem absolvoval, jsem chtěl vždy týmu pomoct k tomu nejlepšímu výsledku,“ zdůraznil hranický rodák. „Před dvěma roky se to povedlo tím, že jsem byl nejlepší střelec. Letos to bude třeba stejné, nebo pomůžu jinak. Jsme tým.“

Oproti šampionátu v Chorvatsku má zatím v současném týmu jinou roli, nezačíná na hřišti od první minuty, ale naskakuje až v průběhu zápasů. „Kluci odehráli prakticky celou kvalifikaci v zahajovací sestavě, byli sehraní a trenéři věřili tomuhle uskupení. Já jsem byl připravený tam jít a pomoct týmu,“ prohlásil Zdráhala po prvním utkání s Rakouskem, které se spoluhráči ztratili 29:32.

Z lavičky naskočil i proti Makedonii a měl velký podíl na obratu Čechů, kteří ve druhém poločase zvrátili zápas k vítězství 27:25. „V prvním poločase jsme ještě byli trochu nervózní, na některých hráčích to bylo vidět. Ale o přestávce jsme si v šatně řekli, že je to pro nás poslední poločas na turnaji. Pokud bychom prohráli, proti Ukrajině už by zápas neměl žádný význam. Teď jsme znovu ve hře. Trochu nás mrzí první porážka, ale proti Ukrajině musíme vyhrát,“ říká odhodlaně.

I když zatím nenastupuje v základní sestavě, přesto si dokázal v obou zápasech připsat po pěti zásazích. Opakování svého galakoncertu z Chorvatska ale nevyhlíží. „Je pravda, že se to ode mě (předloni) asi tolik nečekalo. Ale v reprezentaci jsem dával góly vždycky, takže to nebylo tak, že jsem byl poprvé na mistrovství a nikdo mě neznal. Samozřejmě na mistrovství Evropy se povedlo, že jsem těch gólů dával ještě o trochu víc. Bylo to i tím, že nebyl Tomáš Babák, musel jsem hrát celých šedesát minut. Kdyby třeba Tomáš byl a my se střídali v časových intervalech, dáte samozřejmě za třicet minut méně gólů,“ přemítal.

Zdráhala začínal s házenou v rodných Hranicích a po jinošských letech v místním Cementu okusil extraligu ve Frýdku-Místku a Karviné. S Baníkem získal v letech 2004 až 2007 čtyři mistrovské tituly a pak zamířil do zahraničí. Kromě Polska působil také v Německu, Norsku či Švýcarsku.

Při střeleckém triumfu v Chorvatsku už měl za sebou deset let působení v zahraničí, a tak se mu život naruby nijak neobrátil. „Kdybych byl ve fotbale nejlepší střelec mistrovství Evropy, tak asi jo, to by mě třeba lidé na ulici zastavovali. Tady to změnilo jen to, že jsem ze Švýcarska odešel do Plocku. Pak tam přišel nový španělský trenér a hraje někdo jiný než já,“ podotkl.

Polský klub Orlen Wisla Plock sice letos úspěšně zvládá bitvy v Lize mistrů, Zdráhalu ale přitom příliš nevyužíval. „Střídali jsme se po patnácti minutách, ale já hrál vždy druhých patnáct minut. Nemyslel jsem si, že to změna trenéra může tolik ovlivnit. Nebylo to jednoduché, ale musel jsem si hlavu nastavit úplně jinak. Mám smlouvu do konce sezony a v Plocku neprodloužím. Ještě nevím, kam půjdu. Budu to řešit až po Euru. Pokud bude vše dobré zdravotně, klidně si ještě rok dám,“ uvedla šestatřicetiletá střední spojka pro ČTK.

V uplynulém roce také musel řešit vážné zranění; při posledním kvalifikačním utkání s Bosnou si natrhl vaz čéšky v koleni. Léčba byla dlouhá. „Zranění se táhlo pět měsíců, vrátil jsem se na konci listopadu. Něco jsem stihl odehrát, i když moc ne. Domluvili jsme se s trenéry, že dostanu dost prostoru v přípravných zápasech, abych se do toho dostal. Myslím, že moje výkony měly stoupající tendenci. Koleno nebolí. Doufám a věřím, že týmu pomůžu,“ přeje si.

Ať už nastoupí od začátku, nebo naskočí z lavičky, bude národní tým na jeho střelecké schopnosti spoléhat i v úterním (20.30) rozhodujícím utkání o postup ze skupiny proti Ukrajině. „Budeme hrát ještě lépe, vyhrajeme a postoupíme ze skupiny,“ burcuje.