Čeští házenkáři věří Rakousku. Komplot s Makedonci si nepřipouštějí

Jedině tenhle hubený výsledek totiž mohl zajistit oběma zemím postup ze základní skupiny. Nejen Alžířani, které naopak z turnaje poslal domů, ho dodnes považují za germánské spiknutí a domluvený komplot.

Čeští házenkáři věří, že se dnes nestanou na mistrovství Evropy ve Vídni obětí podobného podrazu jako před 38 lety ve Španělsku Afričané.



Jeden ze dvou hlavních partů si přitom střihne opět Rakousko, tentokrát doma. Pokud prohraje se Severní Makedonií o dva nebo o tři góly, pro Česko skončí mistrovství bez ohledu na výsledek jejich následného závěrečného duelu proti Ukrajině (viz box v článku). I kdyby zvítězilo třeba o sto branek, v rozhodující minitabulce tří čtyřbodových mužstev by mělo stejně nejhorší skóre.

Jak házenkáři postoupí na Euru ze skupiny? Severní Makedonie prohraje s Rakouskem (od 18.15 hodin) a Česko neprohraje s Ukrajinou (od 20.30 hodin) o více než gól

Makedonie nevyhraje a Česko neprohraje

Makedonie vyhraje o gól a dá zároveň méně než 31 gólů a Česko vyhraje

Makedonie vyhraje o více než 4 góly a Česko vyhraje

Makedonie vyhraje o 4 góly a Rakousko nedá více než 23 gólů a Česko vyhraje

„Teď už s tím nic neuděláme. Zpackali jsme si to sami prvním zápasem,“ zmínil kapitán Ondřej Zdráhala porážku 29:32 od Rakouska, kterou dostatečně nevykompenzovala výhra 27:25 nad Makedonií.



Na rozdíl od nebohého Alžírska jsou ale čeští házenkáři ve výhodě. Zatímco tehdy se výsledky ze základní skupiny fotbalového mistrovství světa škrtaly a Rakousku těsná porážka neublížila, na házenkářském Euru by se jim prohra od Makedonců započítala.

„Musí bojovat na sto procent,“ předpokládá Zdráhala celkem logicky, že domácí nic nevypustí.

Přestože by se českým házenkářům hodilo, aby postoupili dál s Makedonií, fandit budou Rakousku. Lepší je pro ně vrabec v hrsti (jakákoliv ztráta Makedonie) než holub na střeše (málo pravděpodobná vysoká prohra Rakouska).

„Pokud Makedonie povede před koncem o pět gólů, tak si to pohlídá tak, aby vyhrála potřebným rozdílem a šla ze skupiny se dvěma body,“ je přesvědčený Zdráhala.



Jinými slovy vyřadila Česko. V bohaté historii vzájemných řeží by tak národní tým na Euru zůstal tím vzadu, přestože v přímé konfrontaci uspěl.

Češi přitom museli od Balkánců snést několik příkoří. Největší, když jim s pomocí rozhodčích (v čele její evropské komise stojí Makedonec Dragan Načevski) zatarasili cestu na mistrovství světa 2017.

„Makedonci se budou rvát jako o život, ten zápas je otevřený,“ míní český trenér Jan Filip.

Spekulace ale přenechává fanouškům a novinářům. Se svým kolegou Danielem Kubešem chystají mužstvo na vlastní zápas. Pokud by Makedonci nebodovali, rázem by měli šanci na postup i Ukrajinci. A ve vyrovnané skupině by jim stačila i výhra o dva góly.

„Ať už to dopadne jakkoliv, musíme odcházet z turnaje s dobrým pocitem, že jsme udělali pro úspěch všechno,“ pronesl vůdce týmu Zdráhala.

Rozuzlení házenkářského rébusu přijde nejpozději okolo desáté hodiny večerní. Nebo bude jasno už po utkání Rakouska?