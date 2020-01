Skvělá atmosféra, ale nehráli jsme na hranici svých možností, řekl Zdráhala

„Pořád není nic ztraceno. Musíme se z toho oklepat. Věřím, že kluci - obzvláště mladí - ze sebe nervozitu střepali a že další zápas bude v našem podání jiný,“ řekl Zdráhala po porážce 29:32, kterou mírnil pěti přesnými zásahy.

Váš pohled na zápas?

Nehodnotí se moc dobře, protože jsme prohráli. Ale z naší strany nebyl úplně špatný. Stoprocentně byl lepší než náš první zápas před dvěma lety v Chorvatsku.

Proč to tedy nevyšlo?

Nehráli jsme na hranici svých možností. Rakušané hráli daleko více v klidu. Bilyk je držel jednoduchými góly. Když se motali v útoku, tak se trefil. Ale to není žádná omluva. My jsme něco zazdili. Další dva zápasy musíme vyhrát.

Byl problém, že jste až na závěr první půlky neustále dotahovali náskok soupeře?

V házené je všechno možné a když prohráváte patnáct minut před koncem o tři góly, tak se nic neděje. Pořád je dost času. Nevím, jestli to bylo nervozitou u některých hráčů, ale dokážeme hrát ještě lépe.

Kdy se zápas zlomil ve váš neprospěch? Když jste na začátku druhé půlky ztratili vedení a rázem prohrávali o tři branky?

Tam nás zaskočili. Neproměnili jsme nějaké šance a oni pak z rychlých brejků dávali lehké góly. To vás sráží na zem, ale opakuji, pořád to nic neznamenalo. Kdybychom pak každou pětiminutovku vyhráli o gól, tak jsme zvítězili.

S ofenzívou můžete být spokojení, ale s obranou ne, že?

Přesně tak. Hodnocení defenzivy bych nechal na trenérech. Ale je pravda, že 29 vstřelených gólů je OK, ale 32 nesmíme dostat. Je potřeba soupeře udržet kolem 25 gólů a potom máme šanci vyhrát.

Do utkání jste zasáhl až ve 20. minutě. Byly v tom zdravotní důvody, nebo taktika?

Kluci odehráli prakticky celou kvalifikaci v zahajovací sestavě, byli sehraní a trenéři věřili tomuhle uskupení. Já jsme byl připravený tam jít a pomoct týmu.

Co jste říkal na atmosféru v hale, kam dorazilo 7 200 diváků?

Skvělá. Přijela spousta našich fanoušků. Převahu měli domácí, ale naši byli také slyšet.

Na začátku vás islandští rozhodčí dvakrát rychle po sobě vyloučili. Neříkali jste si, že trochu podlehli atmosféře?

Za prvé je, myslím, nemůžu hned po zápas hodnotit. Určitě tam nějaké sporné momenty byly a bohužel v házené můžete skoro každé písknutí vyhodnotit dvěma způsoby. Věřím, že rozhodovali s nejlepším úmyslem.

Je pro vás výhoda, že z téhle situace, kdy jste prohráli první zápas na Euru, jste se dokázali v minulosti dostat?

Tehdy to bylo trošku jiné. Postupovaly tři mančafty a vždycky bylo ve skupině Španělsko. Když s ním prohrajete o gól, nebo o sedmnáct, tak je to prakticky jedno. Proti Rakousku jsme potřebovali vyhrát. Osobně jsem chtěl postoupit ze skupiny se dvěma body. Musíme vyhrát oba zápasy co nejvyšším rozdílem. Jenom tak budeme mít šanci jít dál se dvěma body.