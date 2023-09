Trpělivost a nehroutit se, říká si házenkář Říha. V Plzni čeká na šance

„Šel jsem na hřiště v 15. minutě a doufal, že se chytnu. Jsem rád, že se mi zápas povedl, na tom můžu dál stavět,“ uvedla 22letá střední spojka úřadujících mistrů. Teď má Talent před sebou další dva zápasy venku – ve čtvrtek ve Strakonicích (19 hodin) a v sobotu v Jičíně.

Jste rádi, že jste v Kopřivnici odčinili domácí remízové zaváhání s Frýdkem-Místkem?

Výhra rozdílem deseti branek je pro nás skvělý výsledek a zvednutí nálady. Všichni jsme cítili, že zápas s Frýdkem se nám moc nepovedl. Každopádně nás ale nyní čekají další dva výjezdy ven a my v nich chceme naplno bodovat a udržet si vítěznou šňůru, kterou bychom pak rádi natáhli i doma proti Karviné.

V Kopřivnici se 15 góly blýskl křídelník Nikola Kosteski, co jste na jeho výkon říkal?

Niko odehrál super zápas, navíc proměnil každou sedmičku, v koncovce jsme se na něj mohli spolehnout. Ať při rychlých protiútocích, nebo střelách z křídla a to i z malého úhlu. Když dá někdo patnáct branek, je to pro ostatní jednodušší, tým se na té vlně sveze celý.

V Plzni působí druhou sezonu, jak je na tom s češtinou?

Rozumí dobře, stejně jako Marko Čurčič, který přišel před touto sezonou. Nepotřebujeme ani na tréninku moc používat angličtinu.

Jak těžké je to pro vás, když většinou v úvodu utkání sedíte na lavičce a čekáte na moment, kdy vás trenéři pošlou na hřiště?

Je to samozřejmě těžké. Člověk musí být trpělivý, nehroutit se, když šance dlouho nepřichází. A když přijde, musíte ji chytnout za pačesy. Buď se to podaří, nebo ne. Teď se mi to naštěstí povedlo.