Trilogie na sto procent, plzeňští házenkáři jsou znovu v čele

„Jičín se proti nám nevzdává v žádném zápase, počítali jsme s tím, že to nebude lehké utkání. Jsme moc rádi, že jsme zvítězili,“ ulevil si pro svazový web Petr Štochl, kouč Talent týmu Plzeňského kraje.

Hosté v první půli odskočili až na rozdíl šesti branek, ale Jičín trpělivě dotahoval a ve 47. minutě po šňůře pěti gólů v řadě Thorovský poslal domácí do vedení 26:25. Těsný náskok držel Jičín ještě necelých deset minut před koncem, závěr ale lépe zvládli Plzeňané. Šafránek s Bláhou zaznamenali po dvou trefách a skóre znovu přetočili (30:32), pak už si favorit výhru vzít nenechal.

„Vstup do utkání nám sice vyšel, ale bohužel jsme nějakým způsobem polevili a výkon z naší strany šel dolů. Nebyl takový, jaký bychom si představovali. Každopádně Jičín předvedl super výkon,“ ocenil soupeře brankář Karel Šmíd.

„To, že má Jičín v tabulce pouze dva body, moc neodpovídá tomu, co předvádí na hřišti. Myslím si, že se jim body budou množit. My jsme rádi za vítězství, byť vydřené, ale ono se to někdy vyplatí vyhrát i takto,“ doplnil Štochl.

Obhájce titulu se po šesti odehraných kolech vyhoupl do čela tabulky, o bod méně má trio pronásledovatelů Karviná, Dukla Praha, Brno. A už v neděli dojde k očekávané bitvě finalistů uplynulé sezony. Talent v 10.30 hodin nastoupí v domácí hale právě proti Baníku.