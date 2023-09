Plzeňský kouč Štochl: Dvě třetiny zápasu jsme absolutně nebyli na hřišti

Skóre už se neměnilo. A popravdě, hosté by si prohrát rozhodně nezasloužili.

„Dvě třetiny zápasu jsme absolutně nebyli na hřišti a za posledních dvacet minut se dá těžko vyhrát. Frýdek byl v mnoha ohledech lepší, šel si pro každý gól, bojoval každou vteřinu a chtěl daleko víc než my,“ zlobil se kouč Štochl.

Hosté vedli od první minuty, do puntíku jim vycházela hra se sedmi hráči v útoku. Do poločasu si vytvořili šestibrankový náskok (20:14), ve 34. minutě dokonce křídelník Choleva navýšil náskok Frýdku-Místku na 23:16.

„Co bylo špatně? Všechno,“ sebekriticky uznal gólman Talentu Karel Šmíd. „My gólmani jsme v první půli nic nechytli, obrana nám moc nepomohla a zatímco soupeř prvních dvacet minut proměnil každý útok, my jsme dost šancí nevyužili,“ vypočítal Šmíd.

Přesto se Plzeňané dokázali vrátit zpátky. Postupně ukrajovali z gólového manka, v 51. minutě Kosteski srovnal na 28:28 a o tři minuty později Bláha poprvé poslal Talent do vedení (31:30). „Posledních patnáct minut alespoň trochu vykompenzovalo ten mizerný úvod,“ mínil Šmíd, který si v závěru připsal důležité zákroky a držel tým ve hře.

Na výhru to však nestačilo. Hosté znovu skóre přetočili, Douda v 57. minutě srovnal. Dramatický závěr už vítěznou trefu nenabídl. „Každý bod je fajn, ale zápasy doma musíme zvládat lépe. Mysleli jsme si, že to půjde samo. To mi vadí a nesmí se to opakovat,“ řekl Štochl.