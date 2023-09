S tímhle bychom v play off daleko nedošli, zlobil se plzeňský gólman Šmíd

A mohlo být hůř, po většinu času obhájci titulu překvapivě doháněli manko, které v úvodu druhé půle činilo až sedm branek.

„Doma s Frýdkem bychom měli bodovat naplno, ale podle průběhu utkání je to získaný bod,“ uznal plzeňský gólman Karel Šmíd.

Čím vás soupeř zaskočil?

Věděli jsme, že zkusí hru se sedmi hráči v útoku. Vyrukovali s perfektní taktikou, prvních dvacet minut jim vycházela stoprocentně. My jsme se přizpůsobili až postupně, dopadlo to takhle. Na konci jsme sice měli ještě sedm vteřin na poslední útok a mohli to otočit, ale myslím, že je to férový výsledek.

V prvním poločase jste inkasovali dvacet branek. Co bylo v defenzivě špatně?

Všechno. My brankáři skoro nic nechytili, obrana nám moc nepomohla, byly tam hlavně proskoky, hrozně těžké střely, aby se gólman do zápasu dostal. Ale nechci se vymlouvat, můj výkon byl špatný a špatný byl od všech. Oni byli v útoku dlouho stoprocentní, zato my jsme dost šancí neproměnili. Přitom jsme si představovali, že ten zápas bude vypadat úplně opačně.

Byla v kabině o přestávce velká bouřka?

V poločasu já naštěstí do kabiny nechodím. (úsměv) Ale za ten výkon jsme si to zasloužili. My s Filipem (gólmanským kolegou Herajtem) jsme se hlavně bavili, jak se připravit na druhý poločas, co změnit.

To se povedlo, v závěru právě vaše zákroky pomohly týmu ke smazání ztráty, nakonec jste mohli ještě myslet na výhru.

Spíš bych řekl, že jsem tím vykompenzoval ten špatný začátek. Celkově můj výkon nebyl povedený. Ale zaplaťpánbůh za těch posledních patnáct minut, kterými jsem snad napravil těch prvních patnáct.

Připsal jste si i dva góly střelou přes celé hřiště do opuštěné branky. Chce to trochu odvahy?

V mém případě asi jo. Celá hala včetně trenérů a spoluhráčů ví, že přes celé hřiště házet neumím. (smích) Jsem rád, že mi to vyšlo.

Je pro vás remíza varováním, že hra ještě není ideální?

Je na čem pracovat. Naštěstí je teprve začátek sezony a lepší teď, než kdyby nás to potkalo před play off. Je ještě spousta času se do toho dostat. Ale kdybychom takhle hráli v play off, asi brzy skončíme.

Hraje roli také to, že tým prošel velkou obměnou a především odchody Režnického s Nejdlem jsou citelné ztráty?

Tým je silný. Ano, hráči, kteří odešli, měli víc odehráno a víc zkušeností na té nejvyšší úrovni než kluci, kteří přišli. Ale i tak máme velkou kvalitu. Nehledě na změny, takhle hrát prostě nemůžeme.

Teď vás čekají tři zápasy v řadě venku. Je to problém?

Bylo by lepší jít do nich s plným bodovým ziskem. Takhle jsme si na sebe udělali tlak. Na druhou stranu, už mámě něco za sebou a paradoxně lépe hrajeme pod tlakem. Snad nás to nakopne.