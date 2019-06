Prý jsme pivní pupky. Změníme to, plánuji lovosičtí házenkáři

Hráči pod novým koučem Pavlem Farářem dostávají zabrat. „V tuhle dobu už kluci mívali volno, teď naopak trénují asi do 20. června formou doplňkových sportů. Zkusí si bojové MMA, aerobic, plavání, přátelské fotbaly. Chceme, aby se hýbali, aby si udrželi fyzičku,“ vykreslil Landa pro web Lovců.

I v pětitýdenním období bez společné přípravy musí hráči trénovat podle individuálního plánu.

„Hned první den letní přípravy se otestuje, zda si ho splnili, nebo ne. Nechceme ztratit tolik času naháněním fyzičky někde na oválu, ale chceme jít co nejdřív do haly. Samozřejmě, bude se hodně běhat a hodně posilovat, což bude změna oproti jiným rokům. Chceme z nich udělat naposilované borce, ať už se o nás nemluví, že jsme pivní pupky,“ zopakoval asistent.

A taky se o Lovosicích traduje, že jsou mistry světa ve slavení, což pivní teorii podporuje.

„Na partě, na týmovosti jsou založené všechny naše úspěchy,“ přiznává exreprezentant Landa. „Troufnu si říct, že jsme kolikrát ani nebyli tak technicky skvěle vybavení, ale tým tady byl fakt jako jedna rodina. S kluky se dodneška scházíme a jsme vlastně nejlepší kámoši. A to je zatím něco, co se nám nepodařilo v minulé sezoně nastavit. Já ovšem věřím, že se nám to povede v té následující.“

V uplynulém ročníku Lovci jen tak tak proklouzli do play off, ale vypadli ve čtvrtfinále, nezvládli ani série o umístění a skončili osmí. Kostra kádru zůstane, pár nových hráčů má klub vytipovaných.

„Na druhou stranu, nejstarší kluci byli ve složité situaci. Protože tým byl složený ze čtyř různých generací, z hráčů, kterým je 37, 29, pak 24 a 17. To jsou úplně rozdílné fáze života. Je složité to dát dohromady tak, aby se v hospodě bavili o podobných věcech. Předtím tady byla banda třicátníků, kolem kterých se to nabalilo. Teď jsme tu měli dvě skupinky a hůř se to prolínalo, i když postupně to bylo lepší a lepší.“

Do medailové generace patřil i Landa, který ještě v minulém ročníku naskočil do hry z házenkářského důchodu. „Teď už se fakt nevrátím. Jestli někdy, tak spíš na žízeň,“ ubezpečuje urostlá spojka. „Možná dám druhou ligu nebo nějaké veterány. Já už hlavně nemám fyzický fond na extraligu. A nechce se mi zabírat místo někomu, kdo tomu dokáže obětovat víc a zvládne i herně růst. Nebylo by to fér vůči klukům.“