Nadšené Lovosice a Landův mlhavý postup. Neviděl ho, slyšel

Házená

Další 4 fotografie v galerii Jan Landa (4) a další lovosičtí házenkáři slaví postup do play off. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

dnes 9:42

Nechtěný šťouchanec do oka a pak už jen mlha. Jan Landa, hrající trenér házenkářů Lovosic, si emotivní postup do play off extraligy užil pouze v audiorežimu.