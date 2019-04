Stop. Lovosické házenkáře neprobral ani Farářův fén

„Plzeň byla favorit, to jsme od začátku věděli. Já v duchu doufal, že ji potrápíme. Ale dost těžko se hraje proti takovému soupeři, když máme průměrně 16 technických chyb a 48 procent úspěšnost střelby,“ želel Pavel Farář, nový trenér Lovců, který k nim nastoupil až těsně před čtvrtfinále. A tým už poprvé pořádně zpucoval. Jeho „fén“ přišel o přestávce sobotní partie: „Už jsem cítil, že to ze mě muselo ven. Nedodržujeme, co si říkáme, to nejde!“

Plzeň už doma dominovala o deset a jedenáct gólů a z cesty nesešla ani na jindy horké lovosické půdě, kde v sobotu fandilo 455 lidí. „Postoupila zaslouženě. Ukázala nám, jak se bojuje, brání a proměňuje; šance jsme měli, ale koncovka nás trápí delší dobu,“ uvedl domácí brankář Jan Hrdlička. „A když jsme to stáhli na čtyři pět gólů, prohráli jsme pětiminutovku 0:5, s tím se nedá porazit nikdo, natož Plzeň.“

Ani třináctigólový koncert Václava Klimta nestačil, druhý kanonýr Jiří Motl scházel: „Mám ostruhu na patě, nejde s tím běhat.“

Místo honu na medaili se Lovci zúčastní boje o 5. až 8. místo.