Potřebujeme blázny, na házenou jsme moc hodní, říká trenér Lovosic

Jaký byl turnaj?

Měli jsme předtím míč v ruce jen týden, ale to hráče v nějakých věcech neomlouvá. Někteří třeba v zápase proti Dukle neukázali, že chtějí bojovat o místo. Zato proti Aarau jsme nechali na hřišti všechno, to vyžaduji v první řadě.

Sestava se krystalizuje?

Jasné to tady nemá nikdo. Každý hráč dostane úsek, ať ukáže, co v něm je herně i morálně. To je cíl přípravných utkání, najít sestavu, která bude chtít vyhrávat, bude bojovat a odvádět výkon, za který se nebudeme muset stydět.

Zkoušíte zpevnit obranu?

Kdo mě zná, ví, že jsem typ trenéra, který defenzivu preferuje. Tvrdím, že důležité zápasy se vyhrávají vzadu. Zatím hledáme způsob, jak to do hráčů dostat. Obrana je o osobní statečnosti, o nasazení, o agresivitě a ta nám zatím obrovsky chybí.

Jak to do hráčů dostat?

Tohle jsou procesy, které nějakou dobu trvají. Hráči musí nejdřív pochopit, že lehká cesta neexistuje. U mladých je to těžké ve všech oborech, nejen ve sportu. Musí pochopit, že bez tvrdé práce to nepůjde. Trénink není špatný, ale chybí v něm trošku větší jiskra i agresivita proti sobě. Jsou to moc hodní hráči. A to v házené prostě nejde.

Dají se sehnat posily?

Vycházím z možností klubu. Já nemám problém s filozofií Lovců, že máme víceméně odchovance. Ale tým prochází generační obměnou, skončili zkušení Berka, Landa. Měli by je začít nahrazovat hráči typu Karlovce, Kupy. A ti o to musí bojovat, samo to nepřijde. Není to proces na týden. Zatím mi chybí takoví blázni, kteří to dokážou zbláznit za každého stavu a nesklopí zbraně. V některých to je, ale ještě to neprojevili.