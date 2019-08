Statisíce za Klimta, ale co jeho góly? Ať je střílejí jiní, zní z Lovosic

„Jsem přesvědčený, že i bez nich budeme hrát líp než loni. Nechceme opakovat výsledkový kolaps a nejhorší umístění v extralize v naší historii,“ burcuje během přípravy ředitel Vojtěch Srba. Lovci loni jen tak tak proklouzli do play off, v něm hned vypadli a zůstali osmí. „Teď budou ambice skončit nejhůř šestí,“ vyhlásil ředitel.

Ztráta Václava Klimta, který posílil třetiligový německý Mecklenburger Stiere, je citelná. Není za něj náhrada. Aby ne, když byl nejlepším střelcem extraligy, v dlouhodobé části soutěže nasázel 151 gólů.

„Venca extrémně usiloval, abychom mu dali zelenou. Měl ještě rok smlouvu, ale my mu nechtěli bránit, protože tady něco odvedl a vyhodnotil to jako výhodné angažmá. Vyšli jsme mu vstříc,“ přiblížil Srba.

Momentka z duelu Plzeň vs. Lovosice. Vlevo je domácí Jakub Šindelář, vedle něho zalehl lovosický Václav Klimt. Václav Klimt z Lovosic se probíjí obranou Jičína.

Jaké klub získal odstupné? „Není to bomba, která by něco řešila. Jde řádově o statisíce korun, které budeme investovat dál, pokud se naskytne někdo zajímavý.“

Zatím nikdo takový není, a tak lovosičtí Lovci chystají změnu stylu. „Shodli jsme se s trenérem, že útočný systém musíme přebudovat. Budeme hrát trošku jinak, přece jen Klimt byl střelec ze střední vzdálenosti. Rozloží se to na víc hráčů,“ představuje si Srba.

Kouč Pavel Farář přikývl: „Nebude to jednoduché, ale ani nemožné. Ostatní se už nebudou spoléhat, že Klimt s Motlem dají 20 gólů za zápas a zbytek se jen poveze. Takhle to nemůže fungovat. Musí se ukázat jiní.“

Klimt měří 190 cm a váží 97 kg, takže i jeho parametry budou chybět, ještě víc však ty Francovy: 201 cm, 129 kg. Hráč na pozici pivota a spojky má posílit Karvinou, ale lovosickému klubu se to nelíbí, nedal k přestupu souhlas.

„Jak to říct kulantně... Venca se rozhodl, že odejde – a odešel. Přestože měl smlouvu. Postavil se k tomu zvláštně, je to záhada. Budu pátrat hodně v paměti, kdo mě takhle napálil,“ čertí se Srba. Transfer bude mít dohru. „Chyba je i na naší straně, měl u nás pracovně-právní vztah, ne hráčský. Jako jediný v klubu. Byl zaměstnanec, to bylo výsadní právo, a tu dohodu porušil. Uvidíme, jak celý případ dopadne.“

Lovosice zareagovaly návratem Davida Bičištěho z mistrovské Plzně. „Budeme si bez France muset poradit, ztráta to je v obraně, měl velký fyzický fond. Ale Biči by ho měl zastoupit,“ věří Farář.

Lovosický Václav Klimt se snaží projít mezi plzeňským duem Jiřím Fořtem (vlevo) a Davidem Polozem.

A stejně to cítí ředitel Srba: „Bičiště by měl nahradit Francovu roli v týmu, uvidíme, jak se mu bude dařit. Dva roky tu už hrál, snadněji se sžije s kolektivem a prostředím, a vidím, jak na sobě maká.“

Lovosice vsadí na atraktivní házenou. „Budeme se snažit hrát výrazně rychleji, už nemůžeme spoléhat na postupný útok. Potřebujeme tedy mnohem lépe bránit než loni,“ apeluje Srba.

„Loni jsme vyhrávali doma, což je důležité kvůli divákům, ale venku jsme nebyli vůbec konkurenceschopní, to bylo otřesné. Věřím, že už se nebudeme klepat do posledního kola a ještě se spoléhat na někoho třetího, aby nám pomohl do play off. Snad to už nezažijeme,“ doplnil.

Lovosice vstoupí do nejvyšší soutěže v sobotu 7. září domácím zápasem proti Kopřivnici, už třetí sezonu za sebou otevřou velkolepě na lovosickém zimním stadionu.