Lovosičtí házenkáři na venkovní půdě, případ pro psychologa

Pokud se to povede, Lovci povýší svoje šance na play off. Zatím drží strategickou 8. pozici, ale jen o bod před Zubřím. Chybí dvě kola.

„I některé jiné týmy jsou venku poloviční. Ale u nás je to katastrofa, musíme se probudit. Kdy jindy, když ne teď,“ burcuje Rangl (na snímku). „Pokud to nezvládneme, nemáme v play off co dělat. V něm se hraje o každý centimetr, u nás to ale venku není vidět.“

Brno je předposlední, jenže Lovosice ztroskotaly i na půdě odpadlíka Litovle; ten proti nim slavil jediné svoje vítězství v sezoně.

„To byla ostuda, ty dva body nám chybí, proto se patláme takhle dole a nemáme jistotu,“ štve gólmana, který v létě přišel z Dukly. „Kdyby mi někdo před sezonou řekl, že budeme mít 0 bodů zvenku, budu se smát. Nikdy jsem to nezažil.“

Venkovní mizérie stála místo trenéra Milana Berku, i nástupnický tandem Landa–Srba si marně láme hlavu, proč to u soupeřů skřípe. Polovina venkovních porážek byla jen o jeden nebo dva góly.

„Kdybych znal odpověď, už v té šlamastyce nejsme,“ tvrdí kouč Jan Landa. „Normálně bych řekl, že máme tým plný mladých hráčů, kteří to lepší předvádí doma. Jenže zase Honza Kupa byl ve Frýdku nejlepší, v 19 letech nás táhl. Takže to taky není ten faktor.“

Jeden ale Landa přece jen našel: „Venku se nemůžeme dostat do stejného tempa jako doma. Nejsme v tom herním transu, v jakém potřebujeme být. A se železnou pravidelností nám utíká poslední pětiminutovka.“ Bude dnes případ pro psychologa vyřešen?