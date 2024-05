Lovosičtí Lovci znovu ulovili bronz a míří do Evropy, Horák zůstává

.„Chtěli jsme do finále, částečně z objektivních důvodů to nevyšlo. Bronz beru s pokorou, vážíme si ho. V konkurenci, která je, jde o slušné umístění,“ uvedl ředitel klubu Vojtěch Srba po sobotní výhře 28:25 v Kopřivnici, která zaručila triumf v sérii o třetí místo 3:1.

Lovci ukořistili už pátý bronz v klubové historii, dvakrát v letech 2011 a 2015 byli stříbrní, jen vytoužený titul jim stále uniká.

„Kopřivnice je příjemným překvapením soutěže, udržela si celou sezonu konstantní výkonnost a mě těší, že i v kombinované sestavě jsme sérii zvládli,“ pochvaloval si Srba.

Jeho mužstvo v závěru sezony doplatilo na zranění, chyběli střelci Jaroslav Trkovský s Markem Hniďákem, ale i Bohdan Mizera, Giorgi Dikhaminjia, Tadeáš Pokorný a Jaroslav Ouředník. „Šest hráčů z první třináctky.“

Osm gólů Lovosic dal v Kopřivnici tahoun Jan Kupa, jeho zlaté ruce mu vystřelily korunu pro nejlepšího kanonýra extraligy s 213 góly „A to věřím, že ještě poroste,“ zdůraznil Srba s tím, že se klub znovu vydá sbírat zkušenosti na mezinárodní scénu.

Loni zkusil Evropský pohár, vypadl hned ve svém prvním vystoupení se silným Prešovem. „Budeme hrát stejnou soutěž. Uvidíme, jestli se přihlásí Plzeň. Loni poháry vzdala, díky tomu jsme byli nasazení rovnou do 2. kola, to by se nám hodně líbilo,“ prohlásil ředitel.

U Lovců zůstává trenér Roman Jelínek i většina kádru. Opouští ho jen izraelský brankář Tom Shem Tov, který v závěru sezony vypomáhal kvůli zraněním tradičních opor. Posilou je Martin Říha z Plzně, s další spojkou Lovci jednají.

A zůstane jedenačtyřicetiletý veterán Pavel Horák, vítěz Ligy mistrů. „Jsme rádi, že pokračuje, byl neuvěřitelný. Naprosto stěžejní hráč. Hlavně v play off za to vzal po výpadku dalších i v útoku.“