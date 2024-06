Zase bez finále, znovu bronzoví. Ale zvedli jsme, tvrdí šéf Lovců

Stejně jako loni Lovosicím zatarasila cestu do finále Karviná. „Má titul, takže jsme vypadli s mistrem. My byli kousíček od toho, abychom semifinále dotáhli aspoň do pátého zápasu, ale nemyslím si, že bylo v našich silách sérii zlomit. Vteřina nám chyběla, abychom vyrovnali. V tom vidím další posun družstva. Loni jsme s nimi podlehli taky 1:3 na zápasy, ale konkurenceschopnost jsem necítil, letos ano,“ ocenil Srba.

Na rozhodující část sezony vypadlo pro zranění šest hráčů. „Trkovského jsme neměli skoro celou sezonu, to bylo hodně nepříjemné. Pak se přidal Hniďák, který měl fantastickou formu a táhl nás, v závěru nebyli ani Mizera, Dichamindžija, Pokorný, Ouředník. Je pozitivní, že jsme to i v kombinované sestavě byli schopní částečně zalepit.

Vojtěch Srba, ředitel házenkářského klubu Lovci Lovosice.

„Celou sezonu se Lovci opírali především o nejlepšího extraligového střelce Jana Kupu. „Měli jsme tři topové spojky, ale poté, co vypadl Jarda Trkovský, to neuvěřitelně odtáhli Honza Kupa s Márou Hniďákem. Honzovi bylo v minulé sezoně vyčítáno, že málo zakončoval, tam vidím obrovský progres. Teď je to náš lídr, jeden z klíčových hráčů. Kdyby byl zdravý Trkovský, nejspíš by spolknul určitý objem útoků, ale jsem rád za Honzu, že se mu dařilo. Určitě ještě poroste,“ věří.

Vysokou výkonnost si v 41 letech udržel i vítěz Ligy mistrů Pavel Horák. V týmu zůstává. „Jsme rádi, že bude ještě pokračovat, je neuvěřitelný, naprosto klíčový hráč. Hlavně v play off, kdy po výpadku všech opor byl schopný hrát i v útoku. V úplném konci sezony to pro nás byl stěžejní hráč,“ smekl Srba.

27. 4. 2024, extraliga házenkářů Lovci Lovosice - Baník Karviná, 4. zápas semifinále play off. Lovosický Pavel Horák děkuje fanouškům.

Kádr projde minimálními změnami, končí izraelský brankář Tom Šem Tov a gruzínský reprezentant Giorgi Dichamindžija. Posilou je Martin Říha z Plzně, s další spojkou Lovci jednají. Stejně jako loni chtějí hrát Evropský pohár.

„Snad budeme mít větší štěstí na los. Loni jsme měli silný Prešov, ale chceme se poměřit s jiným stylem házené. Když se nepřihlásí Plzeň, byli bychom nasazení do 2. kola. To by se nám líbilo,“ přeje si šéf.