Slovenský mistr míří do české extraligy. Lovcům má přinést pestrost

„Hledali jsme hráče, který umí bránit na středním bloku a ještě k tomu přetáhnout rychlý útok. Danylo všechny tyhle parametry spojuje, jako bonus je velmi dobrý i v postupném útoku. Je to klasická střelecká spojka. Kdo nás víc sleduje, tak ví, že hrajeme hodně jeden na jednoho a pestrost hry v podobě střelby z dálky nám tam občas chybí. A Danylo by nám ji mohl do hry přinést,“ věří lovosický sportovní ředitel Jan Landa.

Jedenadvacetiletý rodák z ukrajinského Smolinu podepsal s Lovci víceletý kontrakt.

„Určitě to bude velká posila, zároveň zvyšuje konkurenci na našich spojkových postech, přestože máme spoustu mladých hráčů, kteří prokázali, že na tomto postu mohou hrát. Konec sezony nám ale ukázal, že žádná šířka kádru není dostatečná a je potřeba se na tyto situace připravit a být v plné síle. Jen když budeme mít zdvojené posty, můžeme pomýšlet na nejcennější příčky,“ uvědomuje si Landa, jehož Lovci dlouhodobě prahnou po premiérovém mistrovském titulu.

Chajan už jeden ve sbírce má, získal ho letos s Prešovem. „Přicházím po výborné sezoně v Prešově, kdy se nám podařilo se po roce znovu získat titul. Měli jsme dobrý tým s dobrými hráči a jsem rád, že jsem si s nimi mohl zahrát. Česká liga je ale podle mě o něco kvalitnější než slovenská. Na první sezonu v Lovosicích se těším, je to velmi kvalitní tým, kde může mladý hráč zase o něco vyrůst. Snad se ukážu v co nejlepším světle,“ doufá 190 centimetrů vysoká a 88 kilogramů vážící levá spojka.