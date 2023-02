Liga mistryň? Velká šance i velké sousto, tvrdí mostecká Cholevová

Se 71 góly uzavírá Top 10 nejlepších kanonýrek soutěže. „Myslím, že jsem měla víc nepodařených než podařených utkání,“ tvrdí mladá opora skromně. Zájemci o její služby si to nemyslí: „Každý klub, proti kterému jsme hrály, by pro mě byl krok dopředu.“

Svůj střelecký účet v interlize má podobný jako v Lize mistryň, jen na něj potřebovala o trochu víc zápasů. Paradox. „Určitě je v Lize mistryň těžší dát gól, na druhou stranu se mi osobně proti brankářkám v naší lize někdy střílí hůř. Mají k dispozici víc záznamů našich zápasů, mají nás víc načtené. Zato evropské týmy se na nás tak extra nepřipravují,“ vykresluje odchovankyně Sokola Hrabůvka.

Nejprestižnější házenkářské jeviště světa bylo nad síly Černých andělů, prohrály všech dosavadních třináct zápasů. V součtu s minulou účastí to dělá 16 porážek v řadě a dorovnaný smutný rekord slovinského Krimu.

„Určitě nás to mrzí, ale do každého zápasu jsme daly všechno,“ ubezpečila Cholevová. „Bohužel to nevyšlo. Musíme uznat, že soupeřky byly lepší, a jít dál. Výkonnostně jsou jinde. Věděly jsme předem, že máme těžkou skupinu a že by se muselo sejít všechno, abychom nějaký bod urvaly. Ještě věříme, že se to může povést v německém Bietigheimu,“ zmínila nedělní rozlučku na půdě vítěze Evropské ligy.

Liga mistryň v novém formátu dala Mostu zabrat. Čtrnáct zápasů proti extra kvalitě, náročné cestování, do toho interliga, Český pohár, studium nebo zaměstnání, pro ty nejlepší i reprezentační srazy. Některé z mosteckých házenkářek tak odehrají za sezonu přes 50 zápasů, to je obrovská porce.

„Myslím, že mnoha lidem Liga mistryň otevřela oči,“ přiznává Cholevová. „Je to velká příležitost pro všechny, ale také velké sousto. Když byl Most v téhle soutěži před třemi lety, hrálo se míň zápasů, síly se našly. Zato letos to byla ohromná zátěž.“ Únava se propsala i do interligy, v níž Černé anděly aktuálně drtí nebývalá série tří porážek.

„Je víc faktorů, které za to můžou. Zranění klíčových hráček, což není výmluva, ale fakt. Takže musí pomáhat dorostenky. A buďme k sobě upřímní, ani forma není, nedaří se. Je jen na nás, zda se vyhrabeme zpátky na vrchol,“ burcuje hvězda.

Charlotte Cholevová (vpravo) z Mostu v utkání proti Ferencvárosi.

Věří, že až se režim vrátí do normálu, vrátí se i forma. „Každá hráčka na sobě pociťuje neskutečnou únavu. Brzy už bude jen jeden zápas týdně, bude víc tréninků, budeme se lépe připravovat. Já v tým věřím. Zlepšíme se a vyhrajeme český titul.“

Na jubilejní desáté české zlato zaútočí Andělé zocelení souboji proti nejlepším hráčkám planety. „Liga mistryň je nejprestižnější soutěž světa, každá házenkářka si ji chce zahrát. Poznala jsem úroveň, jaká je na mezinárodní scéně, a proti naší lize to je rozdíl. Dalo mi to hodně.“ Podle všeho i zajímavé angažmá.