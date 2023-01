Z dorostu do Ligy mistryň. Řádová se v dresu Mostu rozkoukává mezi elitou

„Je to veliké. Ohromný skok. Ještě před třemi měsíci jsem hrála jen za starší dorostenky, teď jsem nastoupila v Lize mistryň proti Rumunce Neaguové z Bukurešti, nejlepší hráčce světa. Říkala jsem si, že to není možné,“ žasne studentka druhého ročníku sportovního gymnázia.

V sobotu proti francouzskému Brestu nastřílela Řádová své první dva góly v soutěži. Její vrstevnice, další dorostenka Adéla Brabcová, dokonce tři. „Mám radost. Nečekala jsem, že tu příležitost vůbec dostanu. A navíc takový čas na hřišti,“ užívá si Řádová.

Respekt z velkých jmen setřásla brzy, už má na kontě tři zápasy na elitní scéně. Větší nervy měla možná z prvního rozhovoru, to na chvíli oněměla a musela se rozdýchat. „Určitě i na hřišti mladé zprvu trpí nervozitou, klepou a potí se jim ruce, kvůli tomu nemají dobře nalepeno,“ míní opora Adéla Stříšková. „Ale i tak ukazují, co v nich je.“

A zjišťují, na čem ještě zamakat. „Rychlost, síla,“ vypočítává Řádová, kterou v hledišti podpořili rodiče, přítel a kamarádi. „Musím zapracovat na trpělivosti v útoku, udělat si lepší šanci, ne střílet přes bloky nebo z nulových šancí.“

Most v Lize mistryň v 11 zápasech nezískal ani bod. Šanci dostalo sedm hráček ve věku teenagerek, dalším třem je dvacet. Příslib pro budoucnost. „Nemají to zadarmo, zasloužily si to,“ tvrdí trenér Jiří Tancoš.

Zkušenosti, které sbírají, jsou mimořádné. „Zápasy Ligy mistryň jsou vyčerpávající. Hned po pěti minutách bych šla klidně střídat, je to furt tam a nazpátek, rychlé. Hodně nám to dá,“ tuší Řádová. „Trenéři nám říkali, že se musíme dostat na úroveň skvělých hráček jako Cholevová a další. Ale na to je ještě čas, za měsíc tak nevyskočíme. S Adélou jsme odvedly dobrý výkon a myslím, že se budeme ještě posouvat.“