Liga mistryň nás dál baví, říká navzdory debaklům mostecká brankářka Müllnerová

S nimi jste hráli nejvyrovnaněji, cítíte tedy šanci na první body?

Zápas u nich skončil jen o pět, ale nepostavili tři jejich hlavní hráčky. Je možné, že je šetřili, když viděli naše výsledky. Uvidíme, v jaké sestavě nastoupí, ale určitě se s nimi dá hrát. Budeme chtít předvést co nejlepší výkon. Myslím, že to může vypadat klidně jako s Bukureští. Nebo i líp.

I s minulou účastí máte 13 porážek v řadě. Ještě tři a vyrovnáte negativní rekord Ligy mistryň. Je motivací to nedopustit?

Los pro nás nebyl příznivý, máme těžší skupinu. Ta druhá je hratelnější. Už na začátku jsem říkala, že každý bod bude zlatý. Uhrát něco je strašně těžké, snažíme se, ale musíme být realisté.

Jen prohráváte. Baví vás to ještě?

Házená nás moc baví, takže i každý zápas. Proti Bukurešti se to divákům muselo líbit. Víme, že proti nám stojí nejlepší hráčky světa, reprezentantky. Snažíme se každou situaci zahrát dobře a poučit se z našich chyb. A dívat se, co dělají ony, protože jsou nejlepší. Musíme si vzít to dobré a přenést to do interligy. Je důležité, jak si to každá holka nastaví v hlavě. Já to beru jako obrovskou zkušenost.

V čem jsou zápasy na evropské scéně pro brankářku složité?

Holky v obraně to mají těžší, takže i moje spolupráce s nimi je složitější. Nefunguje to jako v naší lize. A soupeřky střílí z volné ruky nebo z proskoku, dávají góly i nejlepším brankářkám světa. My se snažíme z toho chytnout co nejvíc.

Berete Ligu mistryň i jako přípravu na konec domácí sezony?

Rozhodně. Pořád máme o co hrát. Na konci roku nás vítězství v Michalovcích přiblížilo k vedoucí Šaĺe, takže se dá hrát i o česko-slovenský titul. Hlavní cíl je obhajoba českého zlata, to kvůli nasazení do evropských pohárů pro příští rok. K tomu jsme i v semifinále domácího poháru. Máme šanci vyhrát na třech frontách, musíme máknout. Doufám, že co nejdřív se dají do kupy ne úplně zdravé hráčky. Bohužel nám v sezoně vypadly dvě stěžejní Kostelná a Smetková a už nám letos nepomůžou. Pokud budeme zdravé, můžeme útočit na všechny trofeje.