Lavina porážek nekončí. Házenkářky Mostu v Lize mistryň nestíhaly ani v Lublani

Černí andělé se drželi s favoritem na kontakt dvanáct minut, pak domácí začali navyšovat svůj náskok. Most sice nevyráběl technické chyby, ale své šance neproměňoval. Ke konci prvního poločasu Krim Mercator šesti brankami v řadě sebral hostům i titěrnou naději na první body, dominoval 24:11.

Po přestávce Most zabral a tažený svou nejlepší střelkyní Cholevovou, která nasázela devět gólů, druhou půlhodinu vyhrál o dvě branky. Což nestačilo, Krim si důležité body v boji o play off hlídal. Za Lublaň se taky devětkrát trefily černohorská mistryně Evropy a stříbrná olympionička Radičevičová a olympijská vítězka Dmitrijevová z Ruska.

Do konce Ligy mistryň, v níž startují podruhé v historii, zbývají mosteckým házenkářkám už jen dva zápasy. V neděli 5. února uvítají v chomutovském azylu dánské Odense a končí na půdě vítěze Evropské ligy, německého Bietigheimu.

„Nepočítala jsem, že postoupíme ze skupiny. Ale stále věřím, že jeden bodík uhrajeme, zázraky se dějí a míč je kulatý,“ nevzdává se mostecká kapitánka Lucia Mikulčík.

V součtu s první účastí v Lize mistryň v roce 2019 už Černí andělé prohráli popatnácté za sebou. Další porážkou vyrovnají nemilý rekord právě Krimu z let 2014 až 2016. „Fakt se snažíme v každém zápase udělat co nejlepší výsledek, ale naše soupeřky, to je opravdu jiná liga,“ uznává mostecké křídlo Adéla Stříšková. Její tým deset z dvanácti utkání ztratil dvouciferným rozdílem.

Házenkářská Liga mistryň Skupina A - 12. kolo Lublaň - Most 42:31 (24:11)

Nejvíce branek: Radičevičová 9/3, Dmitrijevová 9, Stanková 5 - Cholevová 9/2, Stříšková a Andrýsková po 5. Bietigheim - CSM Bukurešť 25:27 (za domácí Malá 1 gól)

Brest - Ferencváros Budapešť 24:21

Odense - Kristiansand 24:34 (za hosty Jeřábková 8 gólů, Knedlíková 1)