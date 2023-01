Zase nic. Házenkářky Mostu v Lize mistryň rozprášil francouzský Brest

Proti soupeři, s nímž svedli dosud nejvyrovnanější bitvu (ve Francii prohráli jen o pět branek), začali Černí andělé dobře. Vedli 5:3, jenže Brest čtyřmi góly v řadě otočil. A když pak zatlačil, další šňůrou osmi branek si zajistil pohodlný a uklidňující náskok.

Most po prvním poločase ztrácel 14:22 a ani po přestávce nenašel protizbraň na celek bojující o účast ve vyřazovací fázi. Brest měl výrazně vyšší střeleckou úspěšnost, český celek už posedmé z jedenácti zápasů dostal přes 40 gólů, potřetí jich inkasoval 46.

Most je v osmičlenné tabulce poslední bez bodu, do play off postupuje nejlepší šestka. S nulou na kontě zůstal český mistr osamocený, ve skupině B už chorvatská Lokomotiva Záhřeb jeden získala. Do konce základní části Ligy mistryň chybí tři kola, Andělé hrají 22. ledna ve slovinské Lublani, 5. února hostí dánské Odense a končí 12. února na palubovce německého Bietigheimu, vítěze minulého ročníku Evropské ligy.

Házenkářská Liga mistryň 11. kolo skupiny A Most - Brest 30:46 (14:22)

Nejvíce branek: Stríšková 8/1, Mikulčík 6, Brabcová a Andrýsková po 3 - Fauskeová 7/1, Brnovičová 6, Carlsonová, Kobylinská a Maunyová po 5. Ferencváros Budapešť - Lublaň 37:26 (19:10) 18:00 CSM Bukurešť - Odense, Kristiansand - Bietigheim.