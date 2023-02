Smutný rekord v Lize mistryň. Házenkářky Mostu prohrály pošestnácté v řadě

„Tyhle statistiky pro nás nejsou důležité. Samozřejmě to dobré není, ale když vezmu poměr toho, co Liga mistryň hráčkám dala za zkušenosti, vydržíme to a přežijeme,“ řekl jeden z mosteckých trenérů Jiří Hanus.

Zápas se odehrával podle obvyklého scénáře. Andělé, kteří točili celou sestavu a dali ochutnat Ligu mistryň i dalším dorostenkám, v úvodu drželi s favoritkami statečně krok, ale postupem času získával navrch soupeř. V závěru první půle Dánky třemi góly v řadě odskočily na šestibrankový rozdíl. A po přestávce jejich náskok kynul. Spokojenější tak byli fanoušci Odense, kterých přijelo do chomutovské arény poměrně dost.

„Jsme rádi, že jsme splnili, co jsme si předsevzali,“ tvrdil trenér Hanus, který s kolegou Jiřím Tancošem dal volno i kapitánce Lucii Mikulčík. „Chtěli jsme do zápasu dát celou lavičku, prostřídávat hráčky, to se podařilo. A vzhledem k tomu a také k faktu, že hrály i sedmnáctileté a osmnáctileté holky, je výsledek přijatelný. Kdybychom se tlačili do nějakého presu, že chceme prohrát o deset nebo o devět gólů, možná bychom to dali.“

Náročný program se na Mostu podepsal i v interlize, kde devítinásobný český šampion utržil tři porážky v řadě s Pískem, Plzní a Slavií. V jeho zlaté éře nevídané.

Účinkování v letošní Lize mistryň zakončí Andělé příští neděli na půdě německého Bietigheimu, vítěze posledního ročníku Evropské ligy.

Házenkářská Liga mistryň 13. kolo skupiny A Most - Odense 19:37 (10:16)

Nejvíce branek: Cholevová 5/1, Andrýsková 4, Stříšková 4/1 - Housheerová 7, Iversenová 5, Cohrtová Kyndbölová, Abbinghová a Höjlundová po 4. CSM Bukurešť - Brest 30:30 (15:18)

Ferencváros Budapešť - Bietigheim 28:23 (za hosty Malá 6)

Kristiansand - Lublaň 36:31 (za domácí Jeřábková 8, Knedlíková 4)