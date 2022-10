Mostecké házenkářky v Lize mistryň znovu prohrály, ale tentokrát jen o pět

Most, který dosud ve skupině utržil tři debakly, nevstoupil do utkání dobře a rychle nabral pětibrankovou ztrátu. Do přestávky ale dokázal snížit a po pauze se dokonce dvakrát ujal vedení o gól, ale hráčky francouzského celku překvapení nedovolily.

Domácí tým za stavu 23:23 šňůrou 8:3 v poslední desetiminutovce rozhodl o vítězství. Za Most se v závěru dokázaly prosadit jen Tereza Eksteinová a dvakrát Charlotte Cholevová.

Mostu k první výhře ve skupině A nepomohlo ani to, že Cholevová byla s deseti zásahy nejlepší střelkyní zápasu. Severočešky jsou v tabulce poslední, Brest si polepšil na čtvrtou příčku.

Dalším soupeřem Mostu v Lize mistryň bude příští neděli druhý celek tabulky CSM Budapešť. Při první účasti mezi elitou před třemi lety obsadily Severočešky ve čtyřčlenné skupině poslední místo s bilancí jedné výhry, remízy a čtyř porážek.

Házenkářská Liga mistryň 4. kolo Skupina A:

Brest - Most 31:26 (17:14)

Nejvíce branek: Lassourceová, Coataneaová obě 5, Brnovičová 4 - Cholevová 10, Mikulčík 4, Stříšková 3/1. Lublaň - Ferencváros Budapešť 30:32

Bietigheim - Kristiansand 32:30

Odense - CSM Bukurešť 27:31