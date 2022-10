Most v Lize mistrů sílí, ale neboduje: Proti soupeřkám jsme poloviční

Černí andělé skoncovali s černou sérií zápasů, v nichž dostali přes čtyřicet gólů. Rozdrtily je německý Bietigheim jako vítěz Evropské ligy, dánské Odense i slovinská Lublaň. Poslední duel už nesl punc vyrovnaného, v průběhu 2. půle dokonce hostující Most před 3 694 fanoušky i vedl. Nakonec padl a zůstává s nulou na kontě poslední ve své skupině.

„Ukázaly jsme, že pokud budeme hrát rychle a agresivně v obraně, můžeme se postavit i týmům jako je Brest, který má oproti nám výškovou převahu. Je vidět posun, který jsme za poslední dobu udělaly,“ cítí Ellen Janssenová, brankářka Andělů.

Někteří z fanoušků Mostu byli v rozpacích z prvních výkonů, jenže Struzikův tým čelil světové špičce. „Ono to vypadá, že jsme tam zbyteční, ale rozdíl v hráčkách je obrovský,“ tvrdil asistent trenéra Ondřej Václavek po poslední domácí partii s Lublaní. „Většinou soupeřky nezvládneme ubránit samy, musí tedy přijít další holky a v tu chvíli se obrana rozjede.“

Naposledy ve Francii už obrana pracovala o dost lépe. A zdá se, že nakládačky družstvo nerozložily. „V interlize se projevuje, že máme díky Lize mistrů úplně jinou sílu, že jsou holky zvyklé na jiné kontakty. První vlašťovky se nám už přenáší do naší soutěže, ale ta by teď měla jít v našich hlavách do pozadí,“ kladou Václavek a spol. důraz na nejprestižnější klubovou scénu světa.

Hráčky samy vnímají, jak je partie s top soupeři posouvají. „Učím se každým zápasem, to jsou zkušenosti k nezaplacení. Nemůže jen tak někdo říct, že si zahrál proti nejlepším hráčkám světa,“ užívá si křídlo Adéla Stříšková. „Není příjemné pořád prohrávat, ale bereme to tak, že jde o Ligu mistrů. Jsme outsideři, ne favorité, ale zlepšovat se chceme. A když se nám to bude dařit neustále, můžeme to považovat za úspěch.“

Andělé jsou oproti evropským konkurentům mladí a malí. „Holky z ostatních týmů jsou obrovské, my jsme poloviční. Na gól se nadřeme, zato ony se jen tak sunou. Rozdíl je i v síle,“ srovnává Stříšková.

Asistent Václavek věří, že jeho hráčky nápor porážek ustojí: „Já doufám, že jejich psychika se nehroutí a neudělá jim to zmatek v hlavě. Vidí, že by měly ještě přidat, že zatím na evropskou úroveň úplně všechny nemají. My doufáme, že se tam dostanou. Je otázka, jestli to bude už letos, za rok nebo za dva.“

Jenže i nějaké body by se Mostu do tabulky skupiny A šikly, aby to za rok Evropskou házenkářskou federaci obměkčilo, když bude znovu vybírat účastníky Ligy mistrů.

„Nemám tušení, jak k tomu přistupuje EHF. Ukazuje se, že Liga mistrů se ještě víc zkvalitnila, než když jsme tam byli před třemi lety poprvé,“ pozoruje Václavek. „Poprvé jsme do soutěže postoupili víceméně v pohodě přes Španělky a Turkyně a pak jsme v hlavní soutěži udělali tři body. Ale postupně nám odcházely síly. Teď došlo v Lize mistrů k selekci a je tam opravdu šestnáct nejlepších týmů, z některých států dokonce dva. Doufám, že EHF naše výsledky neodradí.“

A snad ani návštěvnost. V chomutovské aréně, kde mají Andělé azyl, zatím není nijak závratná. Fanoušci se počítají na vyšší stovky. „Mrzí mě, kolik diváků se chodí dívat. Chápu, že prohráváme, ale můžou tady na vlastní oči obdivovat nejlepší hráčky planety, které jdou vidět jen na olympiádě a mistrovství světa a Evropy.“

Třeba Most příznivce naladí v neděli, kdy hraje na palubovce rumunského CSM Bukurešť. Doma se představí v sobotu 22. října proti maďarskému Ferencvárosi Budapešť.