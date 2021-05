Všichni do toho dali 120 procent, jásal Škvařil po plzeňském titulu

„Předtím jsme doma ztratili vyhraný zápas, strašně mě mrzelo, že jsme nemohli titul oslavit s našimi fanoušky. Teď jsme to museli odčinit, všichni do toho dali 120 procent, šlapali jsme jako tým,“ líčil osmadvacetiletý střelec Škvařil těsně předtím, než se mu na krku zahoupala zlatá medaile.

I kvůli téhle chvíli se loni v zimě vracel domů ze švýcarského angažmá. V minulé sezoně play off zhatila koronavirová pandemie, na zlato si tak musel počkat o rok déle.

„Každý zápas ve finále byl tvrdý, určitě to bolelo nás i je. Ale když se vyhraje, všechno je pryč a cítíte jen euforii. Věděl jsem, jakou sílu tenhle mančaft má. Jeli jsme sem dobře naladění, po cestě hráli karty a mně se navíc dařilo, takže já se na zápas těšil. Ale už to bylo z obou stran unavené, všichni toho měli dost. Jsem moc rád, že jsme to zvládli,“ popisoval Škvařil.

Přímo v hledišti mu mačkali pěsti i rodiče, zhruba padesátka fanoušků z Plzně pomohla k výtečné atmosféře. „Je to strašný rozdíl, než když hrajete před prázdnou halou,“ pokyvoval gólman Talentu Filip Herajt. „Karvinští fanoušci jsou jedni z nejlepších u nás, celý zápas hnali tým dopředu. Ale my chceme poděkovat hlavně našim fandům, kteří sem dorazili. Pro mě jsou nejlepší v republice a teď to společně oslavíme,“ hlásil v mistrovské náladě pětadvacetiletý brankář.

V hektickém závěru se blýskl několika skvělými zákroky, vychytal křídelníka Skalického, pivota Gromyka, zastavil i sedmičku Soláka. „Bylo to jako všechny zápasy ve finále. Nám se nedařily druhé poločasy, hlavně koncovky. Ale dnes se nám mimořádně povedla první půle. V téhle pasáži jsme ukázali, že jsme lepší, takticky to kluci odehráli výborně. Vytvořili jsme si velký náskok, proto to nakonec dobře dopadlo,“ konstatoval Herajt.

„Oba týmy musely, ale oni byli možná doma ještě pod větším tlakem. V první půli to neustáli a i když to byla v závěru přetahovaná, zvládli jsme to,“ přidal se Škvařil.

Do Plzně tak v noci přivezli osmý házenkářský titul v historii. A byla to dlouhá, sladká cesta.