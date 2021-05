Zlatá jízda pokračuje. Házenkáři Plzně slaví pátý titul za sedm let

Pokloňte se mistrům!

„Přemýšlel jsem hned po čtvrtém zápase, který jsme doma s Karvinou ztratili, jak se na nás ta porážka v pátém utkání projeví. Ale když jsem kluky viděl druhý den na tréninku, byl jsem v klidu. Z mančaftu čišelo obrovské odhodlání sérii vyhrát,“ líčil trenér Petr Štochl.

Karviná, vítěz základní části, měla v klíčové bitvě výhodu domácího prostředí. Ale po mizerné první půli ji po přestávce ani hra na vysoké riziko a obrovské odhodlání nepomohla, po výhře 27:23 vytryskl gejzír plzeňské euforie.

„Je to velké zklamání. První půle byla od nás hrozná. Řekli jsme si pak, že máme ještě třicet minut a dáme do toho všechno. Dali, ale nestačilo to. Plzeň je zkušený tým, dnes byla lepší,“ uznal Slavomír Mlotek, střední spojka Baníku.

Plzeň protahuje úchvatnou éru. Uplynulých osm sezon, od ročníku 2013/14, přetavila hned v pět titulů. Jen dvakrát (2017, 2018) se finálovému soku musela poklonit. Loni Talent ovládl základní část, jenže kvůli koronavirové nákaze se sezona nedohrála.

Je dost pravděpodobné, že kdyby na play off došlo, zase by se o zlato utkaly stejné týmy. Talent a Karviná se do sebe zaklesly potřetí za sebou. Na jaře 2018 slavil Baník, o rok později po pětizápasovém dramatu a sedmičkovém rozstřelu Plzeň.

„Potvrdilo se, že tyhle dva kluby u nás momentálně vládnou. Letos se ale přiblížila také Dukla, se kterou jsme v semifinále odehráli velice vyrovnanou partii, byla určitě na úrovni nás a Karviné. Že jsme nakonec nejšťastnější my, to je hlavně zásluha skvělého mančaftu. A také toho, že jsme měli asi nejširší kádr, dokázali hráče protočit a vydrželi tak celou sérii,“ mínil kouč Štochl.

Pakliže předchozí čtyři duely byly neustálou přetahovanou a dva rozťaly až sedmimetrové hody, včerejší scénář šokoval. Talent ani jednou nepustil domácí do vedení, ve 23. minutě Šindelář zvyšoval na 10:6 a těsně před pauzou Režnický natáhl vedení Plzně už na 16:9! „Utekl nám jeden poločas v celé sérii, ale ten nejdůležitější,“ povzdychl si Dominik Solák, karvinský lídr.

Manko navíc brzy po obrátce narostlo dokonce na devět gólů. Rozhodnuto? Kdepak! Domácí vysunuli obranu, zrychlili útočné akce, rozchytal se gólman Marjanovič a tým se postupně škrábal ze dna. Když v 54. minutě Nedoma snížil na 21:23 karvinské bubny v hledišti znovu vířily v naději na obrat.

Talent ale kritickou chvíli ustál. Skvělý Herajt čapl sedmičku Solákovi, neúnavný pivot Šindelář se stal hrdinou posledních minut, v nichž nastřílel tři branky. Tou poslední pár vteřin před koncem zároveň pojistil mistrovský triumf.

„Teď už si můžu dělat trošku legraci. Nám nestačí vedení o tři čtyři góly, to prohrajeme. My musíme vést o devět,“ hlásil s nadsázkou kouč Štochl. Už vážně vzápětí vysekl rivalovi poklonu: „Karviná je vynikající soupeř a i za toho nadějného stavu jsme dobře věděli, že to bude boj až do poslední chvíle. Že se to pokusí ještě zvrátit.“

Obrat ale Plzeň nepřipustila.