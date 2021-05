Měli jsme triumf na dosah, litoval po finálové prohře karvinský Nedoma

„Je to velké zklamání,“ hlesl. „Nedařilo se nám prosazovat, zatímco Plzni jo. Odskočili nám v první půli na sedm gólů, což se těžko dotahuje.“



Byli jste přemotivovaní, nervózní?

Nevím, jestli jsme byli přemotivovaní, ale nějaká nervozita je vždycky. Byli jsme dobře připraveni, věděli jsme, co na Plzeň hrát, akorát jsme to nedostali na hřiště.

Došly vám po náročné sezoně síly?

To si úplně nemyslím. Plzeň na tom byla se silami podobně, ale mnohem lépe jí vyšel ten první poločas.

Ve druhém jste mohutně dotahovali. Co vás tak zvedlo?

Změnili jsme styl obrany, což jim začalo dělat problémy. Konečně se nám začalo více dařit v útoku. Bohužel jsme to nedotáhli do konce.

S Plzní jste hráli finále potřetí za sebou, podruhé v řadě jste neuspěli.

To nás hodně mrzí. A ještě před našimi fanoušky. Oba týmy, my i Plzeň, jsou hodně vyrovnané. Většinou jsou naše vzájemné výsledky, až na ten dnešní zápas, o jeden gól.

Brankář Marjanović po utkání celý tým chlácholil a burcoval, abyste měli radost i z druhého místa. Je to přece jen pro vaše mladé mužstvo úspěch?

Samozřejmě je, ale teď jsme zklamaní. Měli jsme titul na dosah a rozhodující utkání jsme nezvládli.