Příští rok budeme slavit my, věří karvinský házenkář Patzel

„Jsem obrovsky zklamaný,“ prohlásil Patzel po pátém finálovém duelu, který Karvinští doma ztratili 23:27 a celou sérii 2:3 na zápasy. „Dokázali jsme otočit čtvrtý zápas v Plzni, takže jsem věřil, že to doma dotáhneme.“

Leč to se Karvinským nepodařilo. „Bohužel. Ale nemohu říct, že je to kvůli tomu totálně neúspěšná sezona,“ dodal Patzel. „Po těch odchodech stabilních hráčů, co Karviná měla, po obměně kádru jsme se dostali do finále, takže až přebolí tohle zklamání, uvědomíme si, že taková hrůza to nebyla. Příští sezonu budeme slavit my.“

Proč jste to páté utkání, navíc doma, nezvládli, když předešlé souboje skončily rozdílem jediného gólu, anebo na sedmičky?

Největší problém byl v tom, že jsme se dostali do stavu minus devět gólů. To se nám nestalo za celou sezonu. Až teď v nejdůležitějším zápase. Možná kdybychom se nedostali do téhle situace, slavili bychom my. Ale to jsou kdyby. Podali jsme špatný a nervózní výkon.

Přitom hned na začátku chytil váš brankář Marjanović sedmičku, jenže dva následné útoky jste nevyužili a prohrávali jste 0:2. Nebyla to předzvěst porážky?

Byl to teprve začátek. Takové nabuzení hned v úvodu je super, ale rozhoduje posledních deset minut. A tam jsme se dostali na minus dva.

Pomohly Plzeňským i větší zkušenosti?

My také máme spoustu reprezentantů. Je nás tady čtyři pět. Možná nám chybějí zahraniční zkušenosti, ale tohle nahrazujeme tím, jaký jsme tým. Bojujeme. Jdeme jeden za druhého. Nemyslím si, že rozhodlo, že Škvařil a Tonar hráli v cizině. O tom to nebylo.

Tak o čem? Měli jste smůlu při některých nepřesných přihrávkách, nebo vám docházely síly?

Prostě jsme to nezvládli a je nám to líto. Unavené byly oba mančafty stejně. Vymlouvat se na to by bylo zbytečné. A jestli tam byla nějaká náhodná teč, smůla, to k tomu patří. V žádném zápase se všechno nepodaří. Jsem ale rád a smekám před celým naším týmem, že jsme to nevzdali a snažili se udělat něco s tím stavem až do úplného konce.

Věřili jste vůbec, že můžete devítibrankovou ztrátu smazat?

Věřili jsme tomu všichni, ale bohužel vždy, když jsme se ve druhé půli dostali na dva góly, přišla chyba a dostali jsme hloupý gól. Takové štěstí jako v předešlém utkání jsme už neměli a Plzeň zaslouženě vyhrála.

Nesvazovala vás atmosféra, když na finále fanoušci téměř zaplnili halu, což během sezony nebylo kvůli koronaviru možné?

To si nemyslím, ale nevidím klukům do hlavy. Tohle by nás mělo spíš nakopnout. Mně se bohužel, když je plná hala, nedaří, byť se snažím, jak můžu. Bohužel jsem nezahrál, jak bych si představoval, nepomohl jsme tolik týmu, jak bych chtěl. Mrzí mě to. Ale divákům děkujeme. Hnali nás dopředu a i díky nim jsme se dokázali do zápasu vrátit. Neodepsali nás. Chyběl kousek.

Jak jste to vnímali, když celou sezonu byly tribuny prázdné a najednou fandové mohli dorazit?

Přišel jsem z Dukly, jsem zvyklý hrát bez diváků, takže během sezony to pro mě taková změna nebyla. Ale když jsem do Karviné přestupoval, těšil jsem se na fanoušky, ale bohužel ta situace to neumožnila. Až teď jsem si konečně zvykal na plnou halu. Můžeme jen doufat, že v příští sezoně se tady budeme potkávat více a že bude nejméně tak úspěšná jako ta nynější. Ne-li více.

Vy si ale budeme muset na plnou halu zvyknout, že?

Na to se zvyká dobře.