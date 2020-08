Jičín strategii nemění, dva srbské házenkáře proto odmítl

„Jednali jsme o možnosti, že by k nám přišli dva hráči ze Srbska, ale nakonec jsme se rozhodli touto cestou nejít,“ uvedl sportovní ředitel jičínského klubu Petr Babák.

Jičín patří k extraligové elitě už řadu let i přesto, že tým staví většinou na vlastních odchovancích, kteří vycházejí z výborně fungující mládežnické základny. Navíc i hráči, jež jí neprošli, často mají vztah k regionu. Dobře je to vidět na většině letošních posil pro nadcházející extraligovou sezonu.

Křídelník Jakub Kastner sice přišel z pražské Dukly, kde s výjimkou minulé sezony působil celou seniorskou kariéru, ale pochází ze Dvora Králové, kam se nyní vrátil. Přitom jednu sezonu hrál v jičínské mládeži.

Pivot Petr Freiberg a spojka Radek Cvejn přicházejí z Náchoda. Tuto trojici doplňuje další křídlo Zdeněk Kubík, jenž sice teď přichází z Chodova, ale v Jičíně už úspěšně působil, a konečně brankář Ondřej Pleva z prvoligového Chodova. Vše je založeno na amatérské bázi, hráči mají vedle házené zaměstnání. „I proto jsme se, navíc v této nelehké době, rozhodli dva vlastně profesionální hráče do týmu nebrat,“ poznamenal Babák.

Jičín v základní části minulé sezony, která skončila po předposledním kole, obsadil sedmou příčku a měl už jistou účast v play off. To se však už kvůli koronaviru nehrálo. Do nového ročníku tým vstoupí v neděli dopoledne v Karviné.