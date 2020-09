Návrat domů rozhodl pro Jičín. Byla to jediná varianta, tvrdí Kastner

Od roku 2006 až do loňska v pražské Dukle, minulou sezonu pak hrál za nizozemský klub JD Techniek Hurry Up, s kterým bojoval v tamní nejvyšší soutěži, v níž hrají nejen nizozemské, ale i belgické týmy.

„Zajímavé bylo vůbec už to, že jsem se po třinácti letech v Praze stěhoval,“ připomněl, kde strávil podstatnou část svého házenkářského života. devětadvacetiletý levoruký křídelník.

Co rozhodlo o tom, že se vracíte do Jičína, kde jste hrál jen jednu sezonu v mládežnickém věku, a ne do Dukly, kde jste působil téměř celou kariéru?

Po roce stráveném v Holandsku jsem se vracel domů do Dvora, takže to pro mě bylo logické vyústění, protože jsem s házenou ještě končit nechtěl. A z logistického hlediska mi to dávalo největší smysl. Stále chci hrát extraligu, takže to byla jediná varianta.

Jičín jde do extraligy * První zápas nového ročníku Jičín sehraje už v neděli v Karviné, příští pátek se poprvé představí doma, přijede pražská Dukla. * Tým Jičína také do další, už čtvrté sezony povede jako hlavní trenér Petr Mašát, který se s klubem dohodl na prodloužení smlouvy. * Od minulé sezony došlo v kádru k několika změnám, odešli křídla Jiří Kostelecký a Petr Sedlák, spojky Jiří Groh a Jan Škalda. * Nově přišli křídelní hráči Jakub Kastner a Zdeněk Kubík, spojka Radek Cvejn, pivot Petr Freiberg a brankář Ondřej Pleva. Jakub Kastner * Odchovanec Dvora Králové, odkud se přes jednu sezonu v Jičíně dostal v roce 2006 do pražské Dukly, kde působil až do loňského roku. * V pražské Dukle si na své konto připsal deset sezon, v nichž s týmem dvakrát získal mistrovský titul a dvakrát vyhrál Český pohár. * Před minulou sezonou mu v Dukle skončila smlouva a rozhodl se přijmout nabídku nizozemského týmu JD Techniek Hurry Up, jenž hrál společnou nejvyšší soutěž Nizozemska a Belgie. * Poté, co byla minulá sezona kvůli covidu-19 předčasně ukončena, ukončil Kastner své angažmá v Nizozemsku a vrátil se do Dvora Králové. I to byl jeden z důvodů, proč se rozhodl hrát za nedaleký Jičín.

Co případný návrat do Dukly?

Já jsem samozřejmě s Danem Čurdou (trenér Dukly) mluvil, abych se s ním poradil, ale rovnou mi bylo řečeno, že na pravé křídlo má dva mladé kluky a chce jim dávat prostor. Je to logický důvod, já ho respektuji, avšak já bych ve svém věku ještě nechtěl vysedávat někde na lavičce a k tomu třeba někomu blokovat místo.

Nějakou zášť vůči Dukle necítíte?

Vůbec ne, tohle bylo pochopitelné, takže opravdu nepřipadalo v úvahu, že bych se tam vracel.

Rok předtím jste se přesunul do Nizozemska, vlastní aktivita?

Určitě ano. V Dukle mi končila smlouva a i když jsem nabídku na další pokračování dostal, říkal jsem si, že to je asi poslední příležitost, kdy se mohu někam podívat. Rozhodně jsem rád, že jsem to udělal, byť to dopadlo tak, jak dopadlo. Sezona se kvůli koronaviru nedohrála, smlouvy nám byly ukončeny dřív a musel jsem se vrátit. I tak ale rozhodně ničeho nelituji.

Jak se vám dařilo v tamní soutěži, v níž hrají nejen nizozemské, ale i belgické týmy?

Byli jsme ve středu tabulky, pohybovali jsme se kolem šestého místa, skončili jsme třetí z nizozemských týmů a tím se kvalifikovali i na šampionát, který hrají první čtyři týmy z každé země. Bohužel šampionát už se neodehrál, věřím ale, že kdyby se hrálo, bojovali bychom o jednu z medailí.

Co jste říkal sportovní úrovni tamní ligy?

Že je to dost podobná naší extralize. Jsou tam čtyři top týmy, což byly vyloženě profesionální kluby, po dvou z Nizozemska i z Belgie.

Teď přicházíte do týmu, který si v minulé sezoně zajistil účast v play off, které se také nehrálo. Co očekáváte od nastávající?

Budu spokojený, když tady všichni budeme spokojení s tím, co předvádíme, nebudeme chodit naštvaní a nebudeme se moci na sebe podívat, že se něco nepovedlo. Rozhodně můžeme prohrát, ale s naší hrou musíme být spokojeni. Když se nám tohle bude dařit, věřím tomu, že když si dáme cíl postupu do play off, tak to neskončí jenom u toho, že postoupíme, ale že se budeme moci prát i dál.

Příprava vypadá velmi nadějně a ukazuje, že by se vám vaše přání mohlo splnit.

Myslím si, že to možná i dost lidí překvapilo, výsledky byly opravdu dobré. Povedlo se nám vyhrát vůbec poprvé zápas v Polsku a na domácím turnaji jsme odehráli naprosto vyrovnané zápasy s předními extraligovými celky. Jde ale samozřejmě stále jen o přípravu, ale jak se to vyvine, teprve uvidíme.

Už ve druhém kole přijede pražská Dukla a vy budete poprvé v kariéře právě v Jičíně stát v extralize proti ní. Jak se vám tam hrálo právě s Duklou?

Já jsem sem jezdil rád, protože pocházím odtud z kraje a v mladším dorostu jsem tu jednu sezonu hrál, takže jsem většinu kluků znal a zároveň to pro mě bude taková zvýšená motivace.

Co prostředí, které je v Jičíně pro soupeře asi hodně nepříjemné?

Souhlasím, určitě tu není jednoduché hrát. Když jsem byl v Dukle, tak na nás těch fanoušků moc nechodilo, ale tady byla vždy plná hala, která vytvářela výbornou atmosféru a domácím pomáhala. V Jičíně se i proto nehrálo nikdy dobře. Doufám, že až Dukla přijede, že se jí tu zase dobře hrát nebude, a hlavně, že ji dokážeme potrápit a třeba i porazit.