Do extraligy vstupuje Jičín bez velkých očí, hlavním cílem klid

„Hlavně chceme zachovat Jičínu extraligu i pro další sezony,“ říká sportovní ředitel jičínského klubu Petr Babák před nedělním vstupem do extraligové soutěže. Stane se tak v Karviné, hned poté tým přivítá pražskou Duklu – rozhodně se nedá mluvit o lehkém vstupu do soutěže. Skromnost podle jičínských funkcionářů vychází z toho, že se klub musí vyrovnávat s dopady komplikované situace, kterou přinesly záležitosti kolem koronaviru.

„Plánovali jsme angažování jednoho či dvou zahraničních hráčů, ale vzhledem ke koronaviru a omezení ekonomiky jsme to museli přehodnotit. Došlo ke snížení příspěvků některých sponzorů, z toho důvodu jsme byli nuceni přistoupit k některým úsporným opatřením i k ponížení rozpočtu celého klubu,“ přiznává Babák.

Jičín působí v extralize jako ryze amatérský tým, všichni hráči hrají házenou vedle svého civilního zaměstnání. „Musíme se na tu situaci tady v Jičíně dívat reálně. Máme po Maloměřicích nejnižší rozpočet, není tady žádný profesionál, a tak už účast v play off je malý zázrak,“ řekl k tomu trenér týmu Petr Mašát, jenž u mužstva jako hlavní kouč zahájí čtvrtou sezonu.

V té předcházející právo na postup do play off s týmem získal, ale na to nakonec nedošlo, protože soutěž byla před posledním kolem základní části přerušena a posléze ukončena. Jičínu v té chvíli patřila sedmá příčka a o vyřazovací část už nemohl přijít. A jen pro připomenutí - v sezoně předtím se Jičínu dokonce v play off podařilo proklouznout do semifinále a hrát pak o bronzové medaile, ty ale získala pražská Dukla.

„Tehdy to byl za současných podmínek náš strop. Pro mě je cílem udržet extraligu i pro další rok a když se povede postoupit mezi osm nejlepších, tak to bude super,“ poznamenal trenér.

Přesto Jičínští nemusejí jít do extraligy se sklopenou hlavou. V přípravě se jim totiž dařilo, tým prokázal slušnou trénovanost a výsledky na turnajích v Polsku a v Jičíně, které jsou v posledních letech hlavními herními prověrkami v létě, budí optimismus.

„Odehráli jsme kvalitní zápasy. Kádr se hodně omladil a je to pro něj vzpruha před těžkým začátkem extraligy. Byly tam však pasáže, na kterých musíme rozhodně zapracovat,“ uvedl Mašát, „kluci přišli výborně připravení, za což jim patří dík, výsledky byly výborné. Avšak nerad bych je přeceňoval, stále je to jenom příprava.“

O těžkém začátku extraligy už byla řeč, Jičín se hned na úvod bude muset vypořádat s týmy, které do zápasu s ním půjdou jako jasní favorité. A v prvním kole ještě k tomu na hřišti soupeře. „Nám se vždy na začátku sezony doma dařilo, v posledních letech jsme dokázali porážet týmy ze špičky. Venku to bude složitější,“ je si vědom Mašát.