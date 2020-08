Jičínský trenér: Výsledky jsou nad očekávání, ale víc ukáže až extraliga

„Výsledky jsou asi nad očekávání,“ komentoval průběh přípravy trenér Petr Mašát. Házenkáři Jičína za sebou mají zřejmě nejvýraznější herní prověrky před novým ročníkem extraligy.



Příprava příjemné překvapení? A v čem nejvíc?

Že jsme po omlazení týmu předvedli to, co jsme předvedli. Na druhé straně je to stále jen příprava, vše odhalí až extraliga. Dosud byla v našich výkonech řada dobrých věcí, ale na druhé straně je stále na čem pracovat.

Mluvíte o omlazeném týmu, ale přišli i někteří zkušení, například Kastner z pražské Dukly či Kubík z Třeboně.

To sice ano, ale víc mladých, které budeme do týmu zapracovávat. Z tohoto pohledu bude důležité, jak přechod do týmu zvládnou, zatím to vypadá nadějně.

Jste před startem nového ročníku – poté, co byl ten minulý přerušen, právě když jste si zajistili účast v play off – optimista?

Bude to pro nás složité, protože patříme ke klubům s nejnižším rozpočtem v extralize.

Změní se nějak poměr sil v ní?

Těžko říct. Některým silným týmům sice některé opory odešly, ale myslím si, že se poměr sil příliš nezmění. Nahoře bych čekal Duklu, Karvinou, Plzeň, uvidím co Zubří, které kádr omladilo, posilovalo Brno.

A místo Jičína, které by mu mohlo mezi elitou patřit?

Je to ještě předčasné, do ligy pár týdnů zbývá, ale každý bod, který urveme, bude dobrý.

Jaká je příprava po sezoně, která skončila nečekaně brzy?

Já si myslím, že se daří, byť to nebylo jednoduché, protože pauza byla hodně dlouhá, koronavirus nám z minulé sezony vzal několik týdnů. Teď máme ještě necelé tři týdny, čekají nás poslední přípravné zápasy se dvěma německými soupeři a s prvoligovým Chodovem. Pracujeme na tom, abychom vyladili na co nejlepší formu.

Jak to jde v atmosféře, v níž nikdo neví, jak sezonu ovlivní koronavirus?

Je to nepříjemné, když nevíte, co bude. Může přijít řada věcí, podle našeho názoru se některé z nich budou odvíjet od toho, jak to bude vypadat v jiných sportech, hlavně ve fotbale a v hokeji. Pro nás je ta nejistota horší tím, že v lize jsou týmy ze severní Moravy, kde není situace úplně ideální, je to takové zvláštní. A my bychom měli ligu začít v Karviné...