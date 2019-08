Naše hra měla dost nedostatků, uznal jičínský kapitán Šulc

Svěřenci trenéra Petra Mašáta prohráli všechny čtyři zápasy. Postupně padli se Zubřím, Povážskou Bystricí, Plzní a polským Glogówem. Na druhou stranu výsledky nebyli nijak tragické. Například s úřadujícími mistry republiky z Plzně prohrál Jičín o dvě branky, se Zubřím o jednu a vyrovnané byly i zápasy s týmy ze zahraničí.

„Naše hra má spoustu nedostatků. Hodně nás trápila zranění, což myslím, že naše výkony dost ovlivnilo,“ uvedl nový kapitán jičínského týmu Ondřej Šulc. Ten měl na mysli především zraněného Martina Milka, který si na několikrát zlomil ruku a týmu bude chybět delší čas.

Do zápasů nemohli zasáhnout rovněž Groh a Škalda, v některých duelech absentovali také Hlava a právě Šulc. „Na pivotu to zbylo na Jirkovi Drbohlavovi, jenž je díky tomu řádně potlučený. Určitě je hodně na čem pracovat, ať jde o obrannou fázi, tak i v útoku se nám nedařilo, jak by mělo,“ vracel se k přípravným duelům Šulc.

Jeho tým po přesunu Martina Bareše, dlouholetého kapitána A týmu k rezervě, zvolil novým kapitánem. Právě Šulc s gólmanem Filipem Veverkou by měli být nejzkušenějšími hráči v kádru Jičína pro novou sezonu. Východočeši by chtěli navázat na loňskou sezonu, ve které skončili na vynikajícím čtvrtém místě.

„O cílech jsme v klubu ještě nemluvili, ale já bych chtěl, aby sezona vypadala minimálně jako ta uplynulá. Pokud bychom měli nižší cíle, nemělo by cenu ani hrát,“ netají Šulc. Do začátku nové extraligové sezony zbývají tři týdny a tým by se v nich měl zaměřit především na souhru.

„Je pravda, že jsme toho v hale zatím moc nenatrénovali, proto bylo ve hře tolik nepřesností. Do začátku soutěže je však ještě celkem dost času. Měli bychom odehrát ještě minimálně jeden přípravný duel s Chodovem,“ dodává Šulc.

Ronal do nového ročníku extraligy vstoupí 7. září, kdy se představí na palubovce Dukly Praha, se kterou zakončil i tu uplynulou, když s Pražany prohrál sérii o bronz.