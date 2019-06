Čtvrté místo? Časem přijde, že je to úspěch, říká kouč házenkářů Jičína

Možná stejně příjemné emoce ale v kouči prvního jičínského družstva vyvolala akce, kterou tým symbolicky sezonu ukončil. Byl jím společný trénink s žákovskými družstvy klubu, při kterém venkovní tréninkové hřiště jičínského areálu praskalo ve švech.

„Je to výsledek skvělé práce všech lidí a trenérů, kteří se na výchově mládeže podílejí. Jičín vlastně ani jinou cestu nemá, než si kvalitní hráče pro první tým vychovávat,“ komentoval příjemný podvečer, který mimo jiné ukázal pro úspěch nezbytnou klubovou soudržnost, jičínský kouč.

Pod jeho vedením došel extraligový jičínský tým v této sezoně k nejlepšímu výsledku od mistrovské sezony 2012/2013. Skončil čtvrtý, když po vydařené základní části a čtvrtfinálovém vyřazení mírně favorizované Kopřivnice přišlo semifinále a série o bronz, v nichž Jičínští ani jednou nevyhráli.

„Z toho, že není medaile, je určitě u nás zklamání. S odstupem času ale asi přijde i to, že i čtvrté místo je úspěch,“ je přesvědčený kouč.

Asi i proto, že si stejně jako vedení klubu uvědomuje, že ambice týmu mají své mantinely. „Máme podporu od města i od kraje, ale jsou týmy, které ji mají větší. Nebavme se o platech hráčů, ale o tom, že tam mohou pracovat profesionálně, takže trénují pětkrát, osmkrát týdně, což my tady bohužel vzhledem k zaměstnání hráčů nemáme. Navíc půlka týmu je sice z Jičína, ale druhá půlka jezdí z Prahy, což je také úskalí,“ vysvětluje Mašát.

Podle jeho názoru se to projevilo především v náročném závěru sezony, kdy se hrálo play off: „Sezona byla výborná, ale když dojde na lámání chleba, tak se trénovanost projeví, v tom je sport spravedlivý.“ Navíc v závěru sezony Jičínští vcelku logicky narazili na týmy, jejichž možnostech jsou přece jen větší. „Za současné situace můžeme Karvinou, Duklu či Plzeň porazit řekněme dvakrát z deseti zápasů, ale porazit je třikrát z pěti, to je těžké.“

Jičínu se to v závěru sezony nepovedlo, byť v semifinále s Plzní k tomu byl ve druhém, domácím zápase hodně blízko. Ještě v poslední minutě vedl o dvě branky, o vedení ale přišel a v sedmičkách byl úspěšnější soupeř. „Tohle nás do zbytku sezony hodně poznamenalo,“ poznamenal Mašát.

Přesto chválí zlepšení oproti minulé sezoně, v níž seděl na lavičce týmu jako hlavní kouč poprvé: „Chtěli jsme skončit lépe než před rokem, kdy jsme byli šestí. Jenomže to nebylo jednoduché, po minulé sezoně skončili čtyři hráči, z toho dvě střední spojky. Nově přišli kluci z první ligy, kteří s extraligou zkušenosti neměli, natož s play off. Začínali jsme skoro od nuly, stavěli jsme tým vlastně znova.“

Základním úkolem bylo umístit se v základní části tak, aby ve čtvrtfinále tým nenarazil na některého z favoritů, především na Plzeň a na Karvinou. Povedlo se to, šestý Jičín tak vyzval třetí Kopřivnici. Byl z toho slavný postup po sérii, která v domácích zápasech připomněla mistrovskou euforii z před šesti lety

„Byť Kopřivnice skončila výš než my a měla výhodu případného rozhodujícího zápasu doma, věřili jsme si na ni. Dopadlo to dobře a pro Jičín to navíc byla vůbec první vyhraná série v play off,“ připomněl Mašát. Play off se v extralize hraje až v posledních sezonách, v té mistrovské ještě nebyla.

Trenér už teď má v hlavě, jak tým co nejlépe připravit na sezonu další: „Ta právě skončená byla dlouhá, ale už v půlce července začneme.“