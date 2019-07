Házenkáři Jičína chtějí navázat na čtvrté místo. Budou ale bez kapitána

Proč bezdůvodně měnit něco, co v minulé sezoně fungovalo možná lépe, než se čekalo. Asi tak uvažovalo vedení jičínského klubu před dalším ročníkem extraligy házenkářů.



I proto se na následující ročník nejvyšší soutěže tým připravuje s minimem důležitých změn. Jičín totiž loni poprvé od chvíle, kdy se do extraligy vrátilo play off, přešel přes čtvrtfinále a hrál o medaili. Tento příznivý výsledek nezmenšuje ani to, že mu nakonec unikla. „Časem přijde, jaký to byl úspěch,“ nechal se po čtvrtém místě v soutěži slyšet Petr Mašát, trenér jičínského družstva.

Na tento úspěch se tým pokusí navázat v hodně podobném složení, v jakém ho dosáhl. Do přípravy, do které vstoupil na začátku minulého týdne, totiž nastoupila většina klíčových hráčů minulé sezony.

Jedinou výjimkou je neúčast dlouholetého kapitána Martina Bareše, který ji avizoval už po skončení minulé sezony. Nepřehlédnutelný pilíř jičínské obrany se totiž rozhodl, že házenou vezme z trochu jiného konce.

„Bude se více věnovat trénování mládeže a bude jedním z tahounů prvoligového béčka. V případě nutnosti ale bude připraven zaskočit i v prvním týmu,“ uvedl Aleš Babák, asistent kouče Mašáta.

Vedle Bareše bude v kádru chybět Libor Horut. „Vrací se na Moravu,“ vysvětlil Babák. Z důvodu pracovních povinností přerušuje kariéru v nejvyšší soutěži Tomáš Kolc. „Je však předpoklad, že do kolotoče extraligy v průběhu sezony opět naskočí,“ poznamenal jičínský trenér.

Minimum odchodů vyvažuje stejně nevelký počet nových jmen, která se jičínským trenérům do přípravy hlásila. Z Plzně přichází levé křídlo Petr Sedlák, z pražské Dukly se do Jičína přesunuje Jan Škalda, jenž se v jičínském dresu několikrát objevil již v minulém roce.

A pak už jen známá jména. O místo v sestavě bude určitě bojovat dorostenecký reprezentant a odchovanec klubu Štěpán Drbohlav, stejně tak levoruký křídelník Martin Knittl. „Vedení klubu vedlo několik jednání s hráčem ze sousedního Polska, k dohodě však zatím nedošlo,“ uvedl Babák.

Extraligový ročník začne první zářijový víkend, Jičín se k prvnímu zápasu vypraví do Prahy, jeho soupeřem bude Dukla, s níž na jaře prohrál sérii o bronz. Tým se na start bude připravovat už téměř klasickým způsobem. Vedle současného nabírání fyzické kondice, které vyvrcholí na konci tohoto týdne v areálu Bret v Prkenném Dole u Žacléře, přijde další část.

„Po návratu budou další týdny přípravy probíhat v domácích podmínkách, kromě sportovní haly a venkovního hřiště využijeme také atletický ovál, posilovnu, myšleno bude samozřejmě i na potřebnou regeneraci v místním akvacentru,“ sdělil Babák.

Také zápasová část přípravy silně připomíná tu z minulých sezon. První herní prověrkou bude ve dnech 9. až 11. srpna účast na kvalitním mezinárodním turnaji v polském Glogówě, kam Jičínští jezdí v posledních letech pravidelně.

O týden později proběhne v jičínské sportovní hale rovněž tradiční domácí mezinárodní turnaj Zepos Cup, kde Jičín změří své síly s mistrovskou Plzní, s dalším extraligovým rivalem ze Zubří, dále s polským Glogówem a slovenským celkem MŠK Považská Bystrica. Pak už bude vše směrováno k extraligovému startu.